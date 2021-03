Avui hi torna a haver una sessió de investidura, que serà fallida, com l’anterior. I continuaran negociant(?) o fent ves a saber què.

Expliqueu-m’ho això. Si us plau, polítics d’ERC, de JxCat i de la CUP, expliqueu-nos-ho, perquè si no vaig errat, el President Torra va dir fa ja més d’un any que la legislatura estava esgotada, fa no sé quants mesos que va ser inhabilitat, fa també no sé quants mesos que van quedar convocades les eleccions. Tots sabíem que els resultats serien ajustats, que escó a dalt escó a baix, serien tal com han estat; no podíeu senyors polítics tenir els corresponents acords embastats i no estar ara marejant la perdiu, fent perdre la paciència als vostres votants i fent-los avergonyir, fent que els españols estiguin rient-se del nostre país (que se’n riguin de valtros tant me fa, que per culpa vostra se’n riguin del país em dol, molt).

I el que més dol és que moltes vegades, mirant-ho fredament sembla tot una immensa comèdia en la que cadascú fa el paper que li ha tocat en el repartiment, que tampoc té massa importància quin sigui, perquè el final del sainet ja està pactat.

Tot plegat és molt trist i la gent no s’ho mereix.

Agustí Vilella i Guasch