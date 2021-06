ENEMIC PÚBLIC NÚMERO U

Arran de la concessió dels indults als presos polítics els ha faltat temps als representants del Gobierno per expressar que això no tenia res a veure amb la situació dels exiliats; fins i tot el ministro de justícia, amb el seu inconfusible “gracejo”(?) andalús, ha convidat el President Puigdemont a venir a l’estado español, deixar-se detenir, i sotmetre’s a la seva “justícia”; ole tu!!!, que diria el mateix ministro.

Hi ha hagut altres manifestacions en aquest sentit com la de la mateixa ministra d’hisenda i portaveu del tal gobierno s’ha manifestat de manera molt similar; també la Vicepresidenta del gobierno; per cert, amb la dèria que tenen aquesta gent per diferenciar llengües (català, valencià, balear, mallorquí, fragatí, etc., etc.), em podrien aclarir quina llengua parlen aquestes senyores?. En una entrevista a la Presidenta del Parlament també li preguntaven agressivament “por Puigdemont”.

O sigui, que als exiliats, personificats en el President Puigdemont, se’ls ataca des de tots els costats, fins i tot des de les files “independentistes”, i si no que els preguntin als ínclits Sol i Herèdia, per citar-ne només dos de molt prolífics als mitjans de comunicació.

Llavors jo, independentista convençut, contumaç, no penedit de res (bé, sí de no haver continuat quan calia), convençut de que cal “tornar-ho a fer”, disposat a “tornar-ho a fer” tan aviat com es pugui, que no té cap dubte que españa ens roba, que ens vol anorreats, que vol esborrar la nostra llengua, tinc clara una cosa: que si el President Puigdemont és l’enemic a abatre per tots i cadascun que d’alguna manera s’oposen a la independència de Catalunya o la posposen a ves a saber quan, és decididament a qui he de defensar de totes totes (al menys mentre no hi hagi una opció millor i més creïble).

Suposo que queda clara la meva posició!.

Agustí Vilella i Guasch