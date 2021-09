No sé si us hi heu fixat, però ja fa setmanes, potser mesos, que als mitjans de comunicació públics (són els que habitualment sento o veig) moltes vegades tan tertulians com persones entrevistades i també els locutors o presentadors es refereixen a JxCat com “el partit de Puigdemont”, i a mi sempre em sembla notar un cert to pejoratiu. Això deu ser així per fer notar que és un partit en el que se suposa que el President Puigdemont mana molt i per això diuen que és el “seu”.

Vist això, jo em pregunto perquè quan parlen d’Esquerra mai no diuen “el partit de Junqueras” ja que precisament allà si que hi ha qui mana amb mà de ferro i és el Vicepresident Junqueras; i el mateix per gairebé tota la resta de partits, evidentment menys la CUP que a casa d’aquests no se sap mai si manen tots a la vegada o no mana ningú.

Perquè només JxCat mereix l’honor, si és que es pot considerar així que pel to que deia abans ho dubto, de ser considerat “el partit de…”?.

Agustí Vilella i Guasch