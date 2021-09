Aquest matí estava escoltant CatRàdio i he sentit la ressenya que feien de la visita del Conseller Elena al sinistre ministro de l’interior español; segons he sentit la reunió va ser llarga, cordial i amb molts temes tractats.

Pel que es veu ambdós manaires s’han auto-felicitat pel gran nivell de col·laboració entre el cos de Mossos i les policies españoles (subordinació d’aquells a aquestes?), i que en aquest esperit, havien parlat segons m’ha semblat entendre, de la possibilitat de incorporar elements del cos español nomenat SEPRONA, que pertany a la Guardia Civil, als nostres Agents Rurals.

I m’he esgarrifat. Què pretenen fer?, repetir la mateixa maniobra que va convertir el cos de Mossos en el que ara és, un cos ple d’elements castellano-parlants, espanyolistes indissimulats, i amb una clara aversió a tot el que sigui independentista?. Massa ens va costar treure la GC dels nostres carrers i camins perquè ara li tornem a posar disfressada d’Agents Rurals!. Continua la colonització i en aquest cas consentida i amb la nostra col·laboració.

Com deien els avis d’abans quan renyaven la criatura que no parava de fer rucades: poques us (ens) en passen encara!.

Agustí Vilella i Guasch