Va, per una vegada, no parlem de política… o també és política?.

Fa uns anys que s’ha generalitzat l’ús de les càpsules de cafè. Són còmodes, la manipulació és neta i gairebé asèptica i tots ens hi vam tirar de cap.

Però quan un hi perd un parell de minuts es dona compte de l’aixecada de camisa, una més, que representa de cara als consumidors. En una càpsula d’una de les marques més difoses hi ha exactament set grams de cafè, i cada càpsula val 0,265€; en un cafè ben carregat hi posem 12g. de cafè, cinc grams més, tenint en compte que per un paquet de 250g ens cobren 1,4€, un cafè ens costa 0,066€, o sigui prop de quatre vegades menys que el de càpsula o dit d’una altra manera potser més entenedora: amb un Euro ens podem fer quatre cafès de càpsula o gairebé SETZE dels altres.

Tornant a la netedat, fer un cafè molt ens genera una mica de marro que llencem a la brossa orgànica (o emprem com a substrat de les plantes del balcó). I fer-ne un de càpsula?, a simple vista veiem que a part del marro hi ha plàstic i alumini, no sabem si hi ha res més; sent optimistes, la càpsula fa cap a la deixalleria per ser reciclada amb el cost que això comporta, si no som optimistes… deixem-ho córrer.

Continuem amb les càpsules, o tornem al cafè de sempre?.

Agustí Vilella i Guasch