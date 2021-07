Aquest matí he tingut molta sort, anava corrent a molt primera hora, cap a ¾ de 7, i anava sentint el programa “El Suplement” dintre del que la primera hora és ocupada per l’espai “L’ofici d’educar”, quan la seva conductora en col·loqui amb tres o quatre directors d’escoles impulsores de brillants mètodes d’ensenyament per als més petits deixa anar com a exemple la frase: “El Martí s’ha caigut de la cadira”; no he caigut de l’ensurt però de poc l’hi ha anat. Per si no hi havia prou emocions fortes i perills, i no només per a mi!, li ha replicat una de les directores (si no recordo malament de l’escola Montessori) repetint textualment la frase en que “el Martí s’ha caigut de la cadira”, li ha tornat a anar d’un pèl que no “em” caigués jo, però elles han continuat impertèrrites el programa amb la directora de l’escola explicant els sofisticats mètodes d’aprenentatge que utilitzen amb els infants.

M’he passat una bona estona donant-li voltes al que acabava de sentir: la directora d’un programa de la Ràdio Nacional de Catalunya dedicat a l’educació(!) engegant una “catanyolada” de l’alçada d’un campanar perquè tot seguit se l’empassi sense mastegar la brillant representant d’una de les escoles de més prestigi del país, ho trobo absolutament increïble i inacceptable.

Agustí Vilella i Guasch