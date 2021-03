O blindatge de cartró. Quan un blindatge és rebentat no hi ha més que dues explicacions tècniques, la més plausible és que qui l’està atacant empri projectils amb una tecnologia molt sofisticada nomenada “de càrrega buida” que ara no ve a tomb explicar en què consisteix; l’altre explicació tècnica és que el blindatge sigui com col·loquialment es diu “de cartró”.

Aquesta dissertació sobre tecnologies de guerra vé a tomb perquè fa uns mesos se’ns va vendre que després de dures negociacions a Madrid, s’havia aconseguit el “blindatge” de la immersió lingüística a les escoles catalanes.

I ara rebem la sorprenent(?) notícia de que a les primeres de canvi, dues escoles han rebut sentències contràries que les obliguen a incrementar les hores lectives en español.

Com que el blindatge ha cedit a la primera escaramussa i no sembla pas que l’enemic hagi, ni molt menys, emprat el seu armament més sofisticat, queda força clar que el blindatge era de cartró.

Una altra aixecada de camisa. Més val no comptar quantes en portem.

Agustí Vilella i Guasch