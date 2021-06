No és el més alt, no és el més guapo, no és el més carismàtic, no sé si és el més llest, ni tampoc si és el més eficaç com governant… però en Jordi Turull sempre m’ha caigut bé; no sé què en pensa en aquest moment en que en el nostre país tothom va de bona persona i perdonant a tort i a dret, però jo, que segur que soc molt més dolent, no perdonaria mai als eternament infantiloides de la CUP l’haver impedit la seva elecció com a President de la Generalitat i facilitat el seu empresonament (haurien gosat Rajoy i la seva trepa empresonar un President electe?, no ho sabrem mai, però el dubte sempre planarà per damunt d’aquell episodi).

Dit tot això, no entenc aquesta decisió seva anunciada les darreres hores de muntar una mena de processó per tot el país, repeteixo: no ho entenc, a què treu a cap?, cal?, tornem a la història de la llagrimeta?; en el primer moment vaig pensar que perquè no, i fins i tot em va passar pel cap d’anar a donar-li suport si passava no massa lluny de casa, però com més hi rumio més fora de lloc ho trobo (anava a dir esperpèntic).

Conseller Turull, dit amb tot el respecte i afecte: no és així que assolirem la independència del país (que és l’únic que us i ens farà realment lliures); si hi és a temps canviï de plans, descansi a casa seva amb els seus que prou que li convé, s’estalviarà una senyora caminada i no malmetrà la seva imatge ni la del país.

Agustí Vilella i Guasch