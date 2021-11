APOCALÍPTIC

Al TN migdia han donat una informació tremenda en relació a les autopistes, com d’un apocalipsi post-nuclear: increment exponencial del nombre de morts anuals, forats a l’asfalt, tanques i proteccions en mal estat, manca d’assistència, etc., descuidant-se de dir que els peatges han desaparegut fa just dos mesos i mig i que, per tant, és molt difícil que aquesta degradació si és que hi és (ja no sé què pensar), és força difícil que sigui producte d’aquest curtíssim espai de temps.

A mi em costava creure el que sentia perquè feia molta cara de ser una campanya de mentalització per a la nova implantació dels peatges en un futur més proper que llunyà; vaja perquè comencem a enyorar-los i demanar-los a base de que ens convencin de que des que els van treure el món es comença a acabar.

Deixant de costat que TV3 es presti aquesta lamentable campanya, qui l’hagi ideat (alguna ment fosca que treballa en aquelles foscors on ni el guardonat Crims hi podria posar llum), hauria d’explicar qui i com mentre només aquí pagàvem peatges, feia el manteniment dels milers de kilòmetres d’”autovies” gratuïtes de les planúries de Castella i rodalies perquè sempre que les he utilitzat les he trobat en un estat com a mínim tan bo com el de les nostres “autopistes”.

Segur que ben aviat els tornarem a tenir aquí (allà no ho sé).

Agustí Vilella i Guasch