ALTRE COP LA CUP

Tots coneixem (o no) el tarannà de la CUP, que com a mínim, es pot qualificar d’inqualificable.

De cara a la formació del proper Govern van fer un pacte amb ERC del que ja en vaig expressar la meva opinió fa uns dies.

Avui es despenja la Sra. Reguant mig vetant, o vetant de debò, una sèrie de noms de l’altre suposat futur soci de Govern, JxCat, perquè es veu que segons ells, no són prou d’”esquerres”.

Pregunto sense gaire mala intenció a la Sra. Reguant: imagini’s altres socis de Govern com ara Illa, Mena, Albiach, Granados, Gallego, o els que han signat el pacte amb vostès com ara Aragonés, Sabrià, Vilalta, Castillo, etc., considera aquesta gent més d’esquerres que els que mig veta o veta de debò?; pregunto amb una mica més de mala intenció: considera que aquests darrers noms, i altres tants de les formacions que representen, poden ser considerats, ni que sigui remotament, d’esquerres?.

Més preguntes a la senyora Reguant: i si maduressin una mica?; i si deixessin de fer tanta giragonsa “estètica”?; i si es decidissin d’una vegada a assumir algun risc?; que potser ja els comencen a tremolar les cames?. Ai senyor, la vida real és més dura que estar permanentment als llimbs, eh que si?.

Agustí Vilella i Guasch