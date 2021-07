A LA SENYORA CONSELLERA

Molt Honorable Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert,

Arran de l’acte amb el cos consular a Barcelona vaig enviar un escrit a la bústia de correu electrònic del seu Departament manifestant el meu rotund rebuig al no ús de la nostra llengua en l’acte citat.

Unes hores després he rebut resposta identificada amb el codi BN0M2G8C-1. Aquesta resposta és clarament una resposta generada automàticament que cap funcionari s’ha pres ni tan sols la molèstia de comprovar si mínimament corresponia al literal del meu escrit, perquè és evident que no hi correspon; això és intolerable perquè demostra, a més de la mala educació del departament, un menyspreu total cap a la opinió d’un ciutadà del país. Des de la modèstia d’un ciutadà anònim a qui oficialment se li donen respostes incoherents, però des de l’orgull de ser un dels milions que portem anys i panys fent incansablement el que podem per empènyer el país cap a la independència, em permeto donar-li un consell extensible a tots els seus companys de Govern incloent-hi el President: no ens menystinguin, no menystinguin la gent; vostès són on són pels nostres vots, no ho oblidin.Ben atentament Agustí Vilella i Guasch