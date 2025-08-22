la recepta de l’esperit crític

Sovint repetim l’idea que, per exemple, cal que l’escola fomenti l’esperit crític, però és difícil trobar ningú que, a banda de repetir aquesta idea, passi a concretar-la i sigui capaç de dir (1) en què consisteix exactament l’esperit cítric i (2) què cal fer per exercir-lo. En aquest apunt em proposo concretar aquestes dues coses. Vegem-ho.
Què és l’esperit crític?
L’esperit crític suposa desconfiar de l’autenticitat de qualsevol fet o idea amb la que un ensopega i sotmetre-la a una sèrie de proves abans d’incorporar-la al propi sistema de creences.
Per tant, en teoria, l’esperit crític és aquella profilaxi que ens ha de servir per detectar les mentides que amaren la nostra quotidianitat. En un mon en el que les mentides son cada cop son més abundants, sembla impossible distingir allò cert d’allò fals per destriar-ne la veritat.
I, es clar, si sembla impossible que pugui existir una vacuna d’aquest tipus, tampoc sembla possible que pugui ensenyar-se. De manera que allò tan repetit de que cal que l’educació fomenti l’esperit crític de l’alumnat sembla esvair-se, perquè es dificilíssim concretar uns exercicis que el converteixin. De manera generalitzada, en el sisè sentit de la població.
Tanmateix, hi ha diversos autors que han anat donant receptes sobre què es l’esperit crític (Carl Sagan[i], Bertrand Rusell [ii]i) que podrien orientar què cal fer per exercir-lo i, per tant, cal fer per exercitar-lo.
Com es pot exercir l’esperit crític?
De cara a exercir l’esperit crític ens cal sotmetre qualsevol nova idea a dues proves: En primer lloc cal valorar la seva robustesa formal (prova lògica), i si supera aquesta primera prova, cal valorar la seva versemblança (prova emotiva). Cadascuna d’aquestes proves, agrupa diverses preguntes que, en cas de ser respostes afirmativament, permeten donar crèdit a la nova idea i incorporar-la al nostre sistema de creences. Vegem-les.
Prova lògica (avalua robustesa formal)
- La nova idea és coherent amb la pròpia constel·lació d’idees? Al llarg del viure, tothom acumula una sèrie de certeses que, idealment, ja han estat validades. Podem pensar aquest conjunt de certeses com una constel·lació d’idees què orienten la nostra acció (de la mateixa manera que les constel·lacions d’estrelles orienten la navegació). Qualsevol nova idea que contradigui aquesta constel·lació és sospitosa de ser falsa i, com a mínim, ha de ser posada en dubte en el mateix grau en què la seva possible certesa posa en dubte el nostre sistema de creences.
- La nova idea és lògicament consistent? És a dir, que no afloren contradiccions o llacunes inexplicades a mesura que fem preguntes per detallar COM s’aterra l’idea (el mecanisme pel qual es materialitza).
- Quines son les conseqüències que es deriven d’acceptar aquesta nova idea? Aquesta pregunta es respon a mesura que detallem la idea arran de la pregunta anterior. Es a dir, a mesura que hom detalla el COM es materialitza una idea, es més fàcil concretar-ne les conseqüències i valorar si aquestes estan d’acord amb els propis valors.
Prova emotiva (avalua versemblança)
- La nova idea és plausible? Si la nova idea és d’ocurrència possible, com mes probable sigui, més plausible resulta. En general, cal descartar qualsevol idea si hi ha altres alternatives, igualment possibles però mes senzilles, per explicar aquells mateixos fets (seguint el principi d’Occam[iii]).
- Desitjo creure en la nova idea? Cal explicitar els motius pels quals estic predisposat a creure’m (o no) una nova idea i valorar si son legítims, perquè aquests motius operen implícitament i sovint expliquen principalment el signe amb què acollim les noves idees. Un parell d’exemples: creiem aquelles noves idees que son compatibles amb la nostra pròpia constel·lació d’idees, perquè la validen. També creiem allò que afavoreix els nostres interessos, perquè sembla justificar-los objectivament i els dissimula.
- Quins motius expliquen el grau d’acceptació de qualsevol nova idea? Independentment del grau d’acceptació que té una determinada idea, els motius que expliquen la seva acceptació han de reposar sobre la seva robustesa formal. Cal confiar en la independència del propi criteri i desconfiar d’apel·lacions a l’autoritat o al grau general d’acceptació per admetre com a valida qualsevol nova idea.
Lectures per aprendre mes sobre aquest tema
- Sagan “The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (veure el capítol “The Fine Art of Baloney Detection”) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Demon-Haunted_World
- El principi de la navalla d’Occam (https://ca.wikipedia.org/wiki/Navalla_d%27Occam)
- Rusell. “The best answer to fanaticism: Liberalism. Liberal Decalogue” 1951. The New York Times. https://www.nytimes.com/1951/12/16/archives/the-best-answer-to-fanaticismliberalism-its-calm-search-for-truth.html