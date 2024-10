La construcció nacional porta al desastre

1 La inhibició

La construcció nacional de Catalunya suposa assumir el risc de passar de fer-nos participar en iniciatives proactives, horitzontals i generoses (per exemple, la creació d’una escola cooperativa catalana), a fer-nos reaccionar de manera autoritària i cruel davant els qui creiem que son un obstacle a aquesta construcció (per exemple, empresonant els seus líders polítics).

Probablement és cert que l’actitud que porta des d’un tipus d’accions a les altres és la mateixa, i que només és qüestió de temps (i mitjans) que les primeres es converteixin en les segones. Més que un risc, potser és una certesa. Ho veiem amb tota cruesa en com l’Estat d’Israel aniquila salvatgement la població palestina: em fa l’efecte que moltes persones creuen que la construcció nacional israeliana exigeix la desaparició del poble palestí.

Tornant a la politica catalana, molts catalans tenen la certesa que, tard o d’hora, la construcció nacional catalana entrarà en una deriva autoritària i que això és motiu suficient per inhibir-se i no participar-hi… “prefereixo que el poble català desaparegui, a que es converteixi en un altre Israel”, diuen.

2 La contradicció

L’argument és impecablement cert, però quan intentes transposar-lo a la realitat apareix una contradicció flagrant: les mateixes persones que no participen en la construcció nacional catalana per evitar ser còmplices d’una futura deriva autoritària no tenen cap inconvenient en participar de la construcció nacional espanyola. Enlloc de permetre que arribi a esquitxar-los una futurible deriva autoritària catalana, prefereixen participar (i sobretot, finançar) l’actual autoritarisme espanyol, que inclou missions militars a l’estranger, policia patriòtica, empresonament de dissidents, etc.

Això passa perquè el marc polític de l’estat espanyol ha estat molt exitós en convertir l’acceptació passiva dels catalans, en suport actiu al seu projecte de construcció nacional. I així, aquells que defensen el pacifisme més radical acaben finançant missions militars amb els seus impostos; o els que estan en contra de l’assimilació nacional de Catalunya, acaben escolaritzant els seus fills a l’escola espanyola, per posar dos exemples.

En descàrrec de tots aquells que se senten reconeguts en aquesta contradicció, cal dir que és impossible viure la vida sense contradir-se: les persones existim en una realitat que, vulguem o no, ens imposa els seus marcs. Allò que formalment és d’una manera (“allò que hauria de ser”) sovint, a la realitat, és inevitablement d’una altra (“allò que és”). De manera que inhibir-se d’un determinat debat, no vol dir esquivar-lo a la vida real. Viure no és evitar contradir-se, sinó escollir quina contradicció acceptem. Podem acceptar participar activament en una construcció nacional catalana que, eventualment, pot tenir una deriva autoritària, o be podem acceptar participar passivament en una construcció nacional espanyola que ens assimila.

3 L’excusa

De vegades em trobo persones que tenen un motiu, molt ben argumentat, que explica perfectament perquè no fan res en una determinada qüestió (sovint aquest arguments giren a l’entorn de la inutilitat de fer res, encara que no sempre). Ara bé, un motiu, d’acord amb l’etimologia de la mateixa paraula, és allò que et mou a fer quelcom, i per això sospito immediatament quan algú diu que té un bon motiu per no fer alguna cosa. El que s’amaga sovint darrere d’aquestes justificacions és una excusa.

Es legítim inhibir-se i no fer res en una determinat aspecte de la vida (o en tots) perquè cadascú en disposa de la manera que creu més oportuna, i no necessita excusar-se per prioritzar aquest o aquell aspecte de la vida. Tanmateix, és bo no creure’s els arguments amb què hom justifica aquesta inhibició i tenir clar que, en realitat, aquesta inhibició és una tria i no la conclusió obvia d’un raonament infal·lible.

Dic que és bo per dos motius: En primer lloc, és bo perquè la persona que s’inhibeix d’una determinada qüestió deixa de sentir que té l’obligació justificar argumentadament la seva inhibició. En segon lloc, és bo perque els qui actuen per transformar un determinat aspecte de la realitat es veuen alliberats del pes dels que s’inhibeixen, que ja no senten la obligació de justificar la seva tria i convèncer els altres que inhibir-se és la millor opció,

4. La conclusió

En conclusió, tothom que fa una acció per implementar una determinada idea a la realitat ha d’acceptar que, tard o d’hora, amb la seva acció en facilitarà d’altres que entraran en contradicció amb els principis que inspiren aquesta primera acció. Aquesta contradicció però, no pot ser dissuasiva de l’acció i portar a la inhibició (que també és legitima), sinó que cal acceptar que passarà malgrat que no sigui el principal objectiu de l’acció.

Tornant a l’exemple del principi, segur que en la construcció nacional catalana (i en particular la materialització d’un estat català) s’incorrerà en tota mena d’accions que es contradiran amb els principis que inspiren aquesta mateixa construcció. Davant d’aquest escenari, nomes hi ha dues opcions: o bé acceptar que això és així i participar de la construcció nacional catalana per transformar la realitat; o bé inhibir-se d’aquest debat i participar de la construcció nacional espanyola.