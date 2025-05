el drama de dones i homes

El drama de l’amor heterosexual: biologia, comportament i estratègia reproductiva

El drama de l’amor heterosexual és, en part, pura biologia. La diferència que existeix entre les estratègies reproductives que cadascun dels sexes segueix en la gametogenesi, es tradueix en una diferència comportamental a l’hora de seleccionar parella amorosa. És aquesta diferència la que condueix a cada sexe a viure un drama amoròs diferent. Ras i curt, el drama de les dones és accedir al cor dels homes, mentre que el drama dels homes és accedir al cos de les dones.

Estratègies reproductives possibles: la K i la r

La biologia evolutiva descriu dues grans estratègies reproductives que pot seguir una espècie per perpetuar-se en el temps: la estratègia r, que aposta per produir molts descendents amb poca inversió per individu (pensem en els ratolins, o els insectes, per exemple), i la estratègia K, que es basa en tenir pocs descendents però dedicar-hi molta cura i recursos (pensem en els elefants o nosaltres mateixos, per exemple). L’estratègia r opta per apostar per la quantitat per garantir la supervivencia de l’espècie, mentre que l’estratègia K aposta per la qualitat.

Encara que l’espècie humana és una espècie amb estratègia reproductiva de tipus K pel que fa als descendents, si mirem la gametogènesi (és a dir, el procès de formació de gametes o cel·lules sexuals, ja siguin òvuls o espermatozous), veurem que els dos sexes segueixen estrategies reproductives diferents: els homes produeixen milions d’espermatozous, (amb un cost per unitat baix) alineant-se amb l’estratègia r, que afavoreix la quantitat per maximitzar les oportunitats de fecundació. Les dones, en canvi, produeixen un nombre limitat d’òvuls (amb un alt cost per unitat), alineant-se amb l’estratègia K, que prioritza la qualitat i la inversió en pocs descendents. Aquesta diferència en la gametogènesi es tradueix en comportaments diferents entre sexes a la hora d’escollir parella ja que , com deiem, cada un segueix una estrategia reproductiva diferent.

Les diferències comportamentals condueixen a un drama diferent per a cada sexe

Aquestes diferències de comportament desemboquen en una asimetria comportamental profunda i insoluble:

Per a la dona el repte és obtenir garanties emocionals i suport per a la criança, ja que el baix nombre i alt cost amb què produeix els seus gametes fa que el seu èxit reproductiu depengui de com de selectiva és a l’hora d’escollir una parella. Per això les dones converteixen l’accés al “cor” dels homes en una prioritat central per tal de garantir el seu èxit reproductiu i el seu drama, doncs, és no poder accedir al cor dels homes per tal d’obtenirles.

Per a l’home, en canvi, el repte és aconseguir parelles amb qui tenir descendents, ja que el gran nombre i baix cost amb què produeix els seus gametes fa que el seu èxit reproductiu depengui del nombre de parelles reproductives que tingui. Per això els homes busquen l’accés físic a les dones, sovint prioritzant l’atracció física i la disponibilitat immediata i el seu drama, doncs, és no poder accedir als cossos de les dones.

Conclusió

Les estratègies reproductives de homes i dones son diferents, tal i com mostra la manera en què realitzen les respectives gametogènesis. Per altra banda, homes i dones no només mostren comportaments reproductius diferents entres si, sino que cada sexe es comporta de la manera que tendeix a maximitzar el seu èxit reproductiu en funció de l’estrategia reproductiva que segueix cada gametogenesi (ras i curt, a l’hora d’escollir parella, ells seleccionen quantitat de parelles, mentre que elles seleccionen qualitat de parella).

La biologia reproductiva de l’esser humà, doncs, explica la divergència de comportament sexual d’ambdos sexes. Aquesta divergència tendeix a maximitzar l’exit reproductiu de l’espècie i, per això, te sentit pensar que el fonament del comportament sexual és biològic.

