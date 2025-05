Consell de la República: què cal votar?

Els fets

El proper dissabte 31/05 hi ha la votació que definirà els membres de la Mesa de l’Assemblea Territorial del CR. Cada Consell Local votarà aquelles persones que en formaran part. Els candidats es presentaran dissabte mateix (no hi ha doncs, cap material previ per avaluar-ne la idoneïtat). Com que no es poden coneixer els candidats amb antelació, aquesta eleccio és en realitat una aposta (“aposto a que ho faran be els uns o els altres”). En esencia hi ha dues opcions per apostar (no crec que se’n presenti una tercera):

a) escollim membres de la mesa afins al moviment de Consells Locals “revolucionem-nos”; o

b) escollim membres afins al govern.

El moviment “relvolucionem-nos”, resulta de l’agrupació de mebres del Consell de la Republica que representen diversosd Consells Locals. Tenen la virtut, a parer meu, de ser molt representatius de les bases i de no ésser especialment afins a un partit o altre. Tanmateix, aquesta candidatura té el risc de suposar un contrapoder al govern del Consell de la República que, en termes pràctics, suposi la seva inoperància.

La majoria dels membres que presenta l’actual govern, presidit per Jordi Domingo, no semblen tenir una filiació partidista massa obvia (tot i que algun menbre es proper a Junts). Això fa pensar que poden engegar propostes i accions sense que quedin supeditades a interessos partidistes.

Conclusió

Posats apostar, jo m’inclino per escollir una Mesa de membres afins al govern. Penso que escollint membres afins al govern fem mes fàcil que aquest govern sigui resolutiu i que, en canvi, escollint una Mesa de membres afins a una candidatura que va perdre les eleccions al govern del CR (revolucionem-nos) potenciem un contrapoder en el si del CR que -potser- garantirà que el govern sigui formalment correcte, però que n’entorpira l’acció.

Resumint, penso que necessitem acció enlloc de correcció.

altres fonts