Existeixen diversos motius[1] que expliquen la necessitat de muntar una escola catalana cooperativa (pot ser el més important d’aquests motius és que fer-ho és un acte desobedient de resistència a l’assimilació castellana), però l’objecte del present article no és desgranar-los sinó esbossar com ha de ser el finançament que la faci possible. Comencem per el principi.
Segons diverses fonts oficials[2], arrodonint, el cost anual per a l’administració d’escolaritzar un infant a l’escola pública oscil·la, aproximadament i depenent de l’etapa escolar de què parlem, entre els 6.700 € i 9.500 € anuals.
Per altra banda, a l’escola publica catalana hi ha uns 1,3 milions d’alumnes (segons el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya), mentre que a Catalunya hi ha uns 3,7 milions de contribuents (segons l’Agencia Estatal de Administración Tributaria), de tal manera que a Catalunya hi ha una ratio de 0,35 alumnes/contribuent. És a dir, que en la nostra escola pública el cost anual d’escolaritzar un alumne és assumit entre tres contribuents.
Cadascun d’aquests tres contribuents paga anualment – sense ser-ne conscient – entre 2.233 € i 3.167 € per aquest concepte. En altres paraules, l’escola pública és fonamentalment gratuïta perquè la paguem entre tots, inclosos aquells que no hi tenen cap fill escolaritzat.
El mètode amb que es finança l’escola pública demostra que és assequible donar una educació gratuïta als nostres fills si en socialitzem el cost. Per fer assequible i, per tant, generalitzable per a tothom una escola catalana cal replicar aquest model de finançament.
Per fer-ho, només cal muntar una escola cooperativa que distingeixi entre (a) la gent que escolaritzi els seus fills en aquesta escola (anomenarem aquest grup de socis “pares”) i (b) la gent que esta alineada amb els principis d’aquesta escola i vol recolzar-la pagant una quota per sufragar-ne el cost (anomenarem aquest segon grup de socis de la cooperativa “contribuents solidaris” o, simplement, “solidaris”).
L’objectiu en muntar una escola cooperativa catalana hauria de ser aconseguir el nombre de contribuents solidaris necessaris suficient per fer que el cost d’escolaritzar-hi el fill fos pràcticament nul.
Replicant el model de finançament de l’escola pública a escala local, comprovem que és perfectament viable muntar una llar d’infants que enceti aquesta nova escola catalana cooperativa, ja que amb “ratios alumnes/contribuents solidaris” molt més modestes i contribucions econòmiques molt menors és possible sufragar el cost d’escolarització. Per exemple, nomes caldrien 100 contribuents solidaris que paguessin 100 €/any, per finançar el cost anual de l’educació d’un nen. La següent taula mostra altres exemples possibles.
|Quota
solidària
anual
|Nombre de
contribuents
solidaris per nena
|Ratio
Alumne/contribuent
|Model
d’Escola
|50 €
|~187
|0,005
|
Escola
catalana
cooperativa
|100 €
|~ 93
|0,01
|1.000 €
|~ 10
|0,11
|3.167 €
|~ 3
|0,35
|Escola públicab
|
Taula 1. Contribuents i quotes necessàries per cobrir el cost de l’escolarització
Lectura. a. La taula permet saber quin nombre de contribuents solidaris son necessaris per cobrir el cost de l’escolarització d’un nen i la corresponent quota anual que haurien de pagar aquestes contribuents. Es mostren tres exemples diferents amb quotes de 50, 100 i 1.000 €. b. Per comparar àgilment els dos models d’escola – cooperativa i pública – cal comparar les corresponents ratio “alumne/contribuent” o els respectius imports de la quota anual.
Interpretació: amb quotes anuals molt més modestes de les que paguem per l’escola pública (=< 100 €) seria possible que un petit grup de contribuents solidaris (=< 200) assumís la totalitat del cost de l’escolarització d’un nen, possibilitant un model d’escola alternatiu.
Notes metodològiques: S’assumeix, d’acord les fonts oficials referenciades al text, un cost màxim anual de 9.340 € / nen. El nombre de contribuents s’arrodoneix al nombre enter més proper.
Tal i com indiquen projectes similars, l’escola catalana cooperativa hauria de comptar amb un mínim de 12 famílies (socis-pare) per obrir una primer centre escolar (que preferentment hauria de ser una llar d’infants).
Això vol dir que, per exemple, es necessitarien tant sols 1.128 socis-solidaris que paguessin una quota anual de només 100€ per fer que aquesta escola fos completament gratuïta per als pares que hi escolaritzessin els seus fills.
Val a dir que altres aritmètiques son possibles per aconseguir finançar i materialitzar aquesta alternativa escolar: quotes de només 50€, bonificar només un determinat percentatge l’educació dels infants escolaritzats, bonificar els costos d’escolarització amb línies d’ajut exclusius per a les cooperatives, etc.
En una peita ciutat com Vilanova i la Geltrú (70.000 habitants) hauria de ser perfectament possible captar aquest nombre de socis solidaris (2% dels vilanovins), tal i com ho suggereix el fet que actualment ja existeixin associacions amb un bon nombre de socis[3].
Pivotant sobre aquest esquema de finançament bàsic, es pot adaptar el model d’escola per donar resposta a qüestions concretes i generalitzar-la així per a la majoria de la població. Heus aquí uns exemples:
Universalitat És molt important que l’escola catalana cooperativa sigui fàcilment generalitzable a la majoria de catalans, i això vol dir en la majoria de casos que sigui econòmicament assequible. En efecte, distingir entre dues menes de socis (pares i contribuents solidaris) fa que l’escolarització dels nens sigui més barata i, per tant, més accessible per a tothom.
A més, si així ho decidissin els seus socis, els costos d’escolaritzar els fills podrien estar mes o menys bonificats segons la renda dels pares, de tal manera que els qui tenen menys ingressos paguin menys. Aquesta seria una mesura clau per tal que l’escola catalana cooperativa contribueixi a proporcionar les mateixes oportunitats a tothom, independentment de la seva riquesa.
Integració En un país on l’arribada de nous ciutadans ha estat una constant sostinguda durant el darrer mig segle, cal crear eines que permetin acollir i integrar les persones nouvingudes per tal d’afavorir una bona convivència entre ciutadans i la cohesió social. L’escola catalana cooperativa ha de ser una d’aquestes eines i ha d’afavorir la incorporació a la catalanitat dels nouvinguts.
Pedagogia alternativa Muntar de bell nou una nova escola suposa la oportunitat de replantejar-se de soca-arrel aquells aspectes que creiem que son millorables en l’educació pública. Cal fonamentar aquesta escola alternativa en allò que és comú[4] entre metodologies pedagògiques alternatives i referents educatius propis, així com adaptar models educatius exitosos d’altres indrets.
1.La cooperativa és la fórmula que farà assequible i, per tant, generalitzable l’escola catalana.
2. caldrien (aprox.) 100 contribuents solidaris que paguessin 100 €/any, per finançar el cost anual de l’educació d’un nen
3. Finançar un centre escolar de 12 infants costaria, com a màxim, 112.080€
… per a que l’escolarització fos completament gratuïta pels pares caldrien 1.121 socis que paguessin 100€/any , o bé 2.242 socis que paguessin 50€/any.
… si bonifiquéssim la meitat els costos d’escolarització, els pares pagarien 4.670€/nen i any i caldrien 550 socis que paguessin 100€/any, o bé 1.120 socis que paguessin 50€/any
(a revisar)
[1] En un altre article s’explica que existeixen molts motius per muntar una escola catalana cooperativa. N’apuntem alguns aquí:
Des de l’òptica de la catalanitat, una escola així (1) obliga a l’Estat Espanyol a explicitar la seva estratègia d’assimilació nacional de Catalunya (és a dir, de castellanització) i, per tant, (2) contribueix a resoldre el conflicte nacional en fer-lo igualment explícit. És també (3) un acte de resistència (no cooperació) contra aquesta assimilació que ens dignifica com a poble. També (4) obliga als governs dels PPCC – especialment a la Generalitat de Catalunya – a posicionar-se davant d’aquesta escola alternativa i clarifica a ulls de la ciutadania si actuen en clau de resistència o de col·laboració en el procés d’assimilació. Per altra banda, (5) és una eina que afavoreix la incorporació dels nouvinguts a la catalanitat; i (6) en ser una proposta proactiva enlloc de reactiva, retorna la iniciativa al poble català.
Des de l’òptica del cooperativisme, una escola així (7) és una iniciativa auto-organitzada al marge dels grans poders estatals i que, per tant, empodera la ciutadania. Per altra banda, (8) la presa de decisions dins d’aquest model és el més just possible en tant que és estrictament democràtic. En oferir una pedagogia alternativa, (9) possibilita el debat i la reflexió sobre la pedagogia que segueix l’escolarització publica obligatòria. Finalment, (10) és una escola inclusiva en abaratir el cost de l’educació a traves de mecanismes de solidaritat entre socis de la cooperativa.
[2] El Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya (2023) afirma que la despesa anual per alumne en educació no universitària es de 6.676,98€ ( en aquest article assumim que aquest seria el cost anual oficial mínim d’escolaritzar un infant), mentre que l’Ajuntament de Barcelona (2025) afirma que el cost d’escolaritzar un infant en una llar bressol es d’aproximadament 9.340€ (en aquest article assumim que aquest seria el cost oficial màxim d’escolaritzar un infant),
[3] Per exemple, el Club Esportiu Vilanova i la Geltrú compta amb uns 500 socis; la Societat d’Activitat Subaquàtica i Recreativa de Vilanova compta amb uns 250 socis, el Foment Vilanoví compta amb uns X o els bordegassos de Vilanova i la Geltrú compten amb uns Y socis.
[4] Allò comú entre aquestes tres coses possiblement es podria resumir en 4 punts: 1. L’infant és subjecte actiu de l’educació, i no un mer receptor passiu. 2. L’experiència és el millor vehicle per facilitar l’aprenentatge. 3. L’educador adult acompanya el procés d’aprenentatge, enlloc d’imposar-lo. 4 L’aprenentatge ha d’integrar la dimensió cognitiva, emocional, social i corporal dels infants.