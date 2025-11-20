recull d’aforismes – constel·lacions d’idees

En dir això, jugo amb una triple ambiguitat entre temporalitat, causalitat i lògica. Els principis (entesos com allò que es primer en el temps, però tambe com a origen d’una conseqüència, i com a premisa que porta a una conclusió) particulars porten a finals (entesos com allò que succeix despres en el temps, però tambe com a conseûència de quelcom, i com la conclusio que es despren d’uns principis) universals.
En dir això, tambe senyalo la inducció (o generalització) com a mètode de coneixement: l’analisi dels casos particulars permet generalitzar conclusion que son universablement vàlids.
Finalment, per altra banda la frase admet una lectura vital que potser és la més important: la resolucio de cada cas particular (les decisions que anem prenent en cada situació) acaba cristalitzant en la conducta que normalment adoptem per defecte (i configurant allò que creiem que cal fer ” en abstracte”).
