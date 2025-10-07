activisme, acció directa i reacció

Arran de la iniciativa d’uns pocs ciutadans de muntar una flota de petits vaixells (velers…) que portés ajuda humanitària als palestins durant el seu genocidi per part d’Israel (la Global Summud flotilla), vaig preguntar-me perquè ho feien. Per mi era obvi que l’objectiu principal no era realment fer arribar l’ajuda humanitària que transportaven, perquè havia de ser tant poca quantitat que, necessàriament, havia de resultar insuficient. Perquè ho feien doncs?
Aquesta pregunta em va servir per repensar i ampliar el concepte d’activista. Un activista és algú que creu que l’acció directa és la millor manera de participar en política i obtenir resultats. Ara bé, i és aquí on amplio la noció d’activista, aquest resultats sovint no son conseqüència d’aquesta acció directa sinó de la reacció del “stato quo”. Per tant, un activista és doblement actiu: practica l’acció directa per forçar la (re)acció dels altres.
Tornant a l’exemple de la Global Summud Flotilla, l’objectiu principal d’aquesta iniciativa d’acció directa, no és -no pot ser-ho- transportar ajudar humanitària als palestins, sinó forçar a intervenir en el conflicte els països de què en son ciutadans els diferents membres, que tenen l’obligació – almenys teòrica- de defensar-los.