acció i inacció: causa i excusa (causalitat i activitat)

Fa anys que tinc un pensament i, cada cop que en sorgeix la oportunitat, l’aplico sobre la realitat, talment com si fos una plantilla per veure si el seu esquema formal es útil per explicar aquesta realitat. I ho és.

El pensament é el seguent: quan existeixen causes (sovint llargamemt explicades i el·laborades) que expliquen una cosa que NO passa, en realitat ens trobem davant d’una excusa que ve a justificar alguna cosa.

estic treballant aquest apartat

causa o excusa

Quan hom explica perquè no fa una determinada cosa, enlloc de fer-ne una altra, intenta trobar una causa (un motiu) per explicar un efecte que, de fet, no existeix (la seva inacció). Això però, és metafisicament improbable perquè l’existencia d’una causa qualsevol està relacionada amb l’existencia del seu efecte, ja que si existeix aquest efecte “Y “ és segur que existeix la seva causa “X” que el crea. Mentre que si no existeix aquest efecte “Y”, podem estar segurs que, o bé no existeix la causa que el propoca, o bé la causa existeix però per ella mateixa no és suficient per generar l’efecte (veure diferencia entre causes – o condicions – necessàries i suficients que proposa, dins la filosofia, la Lògica).

És a dir, moltes vegades sento “jo faria “X (comndició necessària) pero com que no passa W (condició de suficiença), no faig res perque fer-ho es inútil”. És a dir, la gent ens excusem en admetre que la nostra acció és condicio necessària per a que s’esdevingui un determinat efecte, pero en cap cas suficient. I es precisament la manca de suficiencia de la meva acció la que em serveix de coartada per inhibirme.

la meva lluita es convencer la gent, que la suficiencia ve de la suma de les sees accions necessàries. Probablement de la mateixa manera que la Qualitat resulta de la suma d’infinites quantitats.

( es poden donar altres condicions necessaries, però que cap d’aquestes sigui suficient per a que passi

tant pot ser com que la seva causa no existeixi ( en cas que aquesta causa sigui la condició suficient per a que s’esdevingui el seu efecte) com

(si la causa es una condició necessària, però no suficient, per a que s’esdevingui el seu efecte).

Una causa nomes pot existir si existeix l’efecte, una causa que expliqui un no-efecte es metafisicament imposible. Cmenta-ho i dona’m una referencia (consultable al web) d’algu que hagi tractat aquest tema

Les accions tenen causes que les expliquen expliquen, mentre que la l’inacció només té excuses que la justifiquen.

—————————————————-

responsabilitat o realitat? o necessitat?

les excuses van orientades a esquivar la responsabilitat.

les excuses defugen l’analisi dels fets reals, plantejant escenaris hipoteticvs incontrastables.

les excuses defugen l’analisi dels fets, imposibilitant aixi un diagnostic certer de la realitat. Es dificulta aixi la resolució de qualsevol conflicte ( si no hi ha un bon diagnostic, dificlment hi haurà un bon tractament)

l’efecte s’esdeve necessàriamengt de la causa: enm presentar una causa per la ,eva inaccio, la presento com a fatalment necessària, i això, em deslliure de qaulsevol responsabilitat.

cas pràctic: la inacció individual en la transformació de la realitat

no soc de la banca etica perque no serveix per a res. No faig insubmisio fiscal a l’estat espanyol per que es una cosa purament simbolica (és a dir, tampoc no serveix de res)

Lectures:

treballs sobre la causalitat de David Hume (empirista)