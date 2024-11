Zero sobre zero, tot l’ajut a l’escola (institucional)

Ahir vam rentar i rentar i rentar sense parar el pàrquing de l’escola, perquè el fang s’hi havia ensenyorit i aquest espai semblava oblidat, per massa lluny dels centres cabdals de l’escola. Error. Tot el fang que cotxes o persones o carretons xafaven entrava cap a dins de l’escola. Així que vam destinar uns quants homes i dones i dipòsits d’aigua i mànegues i pales i cabassos, a desenfangar… Hauria passat una hora o més, quan va arribar-hi un cotxe blanc i va aparcar davant nostre, sense preguntar-nos res, ni demanar si podien fer-ho o no, o si destorbaven la feina. En van baixar quatre, del cotxe, dos homes i dues dones. “Som de sanitat”, diuen, i jo que els amolle: ja es nota perquè sembla que veniu mudats, nets, sans: elles portaven katiusques, però lluentes i polides. Cap d’ells no portava ni un esquitx, res, com acabats de vestir per a la missa. Van repetir que venien de sanitat i volien parlar amb la nostra presidenta. Els vam enviar cap a dins de l’escola i vam continuar feinejant sense preocupar-nos més del compte. Més que de la broma que havien dibuixat els quatre apòstols: la pinta d’aquella banda era funcionarial, que quatre farien la feina d’un o de mig, però que en cobrarien per quatre.

Vet ací doncs tot l’ajut institucional que hem viscut durant tants dies de neteja i xafarranxo. I molts mestres ja s’arrosseguen més morts que vius, i sort encara dels voluntaris. Sense encara seríem lluny de l’objectiu d’obrir dimarts. Avui hem tornat a tenir una cooperació extraordinària: netejant, escampant grava, pintant (vint pintors solidaris que tornen a emblanquir parets i sòcols). Amics, ex-mares, exmestres, exalumnes, desconeguts d’Alacant, d’Abrera…, i el conseller, i el secretari, i els directors generals, i els inspectors, i… els milers de funcionaris que viuen del conte de diumenge?, ni ací ni a cap escola pública o institut. Segons que diuen les males llengües, els inspectors s’estan tot el dia fent informes, han de redactar molts informes, una caterva d’informes, sense haver visitat cap escola. Sembla que per telepatia ja fan i desfan i escriuen els informes perquè el conseller d’educació, un altre del cabàs d’inútils, puga justificar un nou atac a la llengua i als mestres, i de retop al país. Aquest que vinga als pobles, a passejar-se, que imite el borbó i els presidents incapaços, veuràs on li caurà el tarquim honorable.

Els quatre genets de sanitat han eixit, han pujat al cotxe i han marxat sense agafar una granera, una pala o un cabàs. Per no dir, no han dit ni bon dia, ves si els recursos de sanitat són fondo fondo, perquè no tinguen sang ni per dia bon dia, els gànguils.

El pati és enllestit al noranta per cent. A dos dies. De segur que voleu obrir dimarts?, em demanen avui, encara. I jo, si sereu antics. Encara teniu dubtes, xa!

Els alumnes comenceu a preparar la motxilla, repasseu les lectures, els poemes d’estellés, l’estoig, la goma i el llapis, les espardenyes e venir a peu…

-no comprarem una traca de vint?