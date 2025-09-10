Vindrem a conquerir Tortosa

Ací a Tortosa hi ha un carrer València, i un altre Montcada, i encara un altre Alfara… també n’hi ha un Pompeu Fabra, de la Sang, de Sant Blai, no n’he vist cap al mapa que es diga carrer Bétera, però hom diria i confondria que som en un poble valencià, una ciutat petita, valenciana, tan mediterrània com lluïda, amb riu i ponts i bancs per seure a veure passar aquell o aquell altre que torna del mercat, del forn, de la carnisseria. Vam venir un estiu, de fa un any, i demà tornarem, per a gaudir i per a conquerir el poble i els seus habitants. Potser que ens emportem també el riu, i els ponts, no tots, perquè no ens cabran al remolc, però ja farem per fer espai, per posar tantes coses com ens agraden, la llengua, els rètols d’alguns comerços, i demà just, bé en realitat en unes hores, ens afegirem a demanar la independència, ells i nosaltres, nosaltres la nostra, la independència dels valencians, que després ja farem o no les aliances més oportunes, amb els d’Alcanar i les Cases, sobretot, per comprar-los els plantons de nàvels i de lanes, els nulers, fins i tot les valències, sí, encara quedarà espai al remolc per posar-hi uns quants arbres més, i un cabàs de drets, malgrat que aquests són universals i no caldria venir a cercar-los al nord, però els valencians patim molta mancança de drets, i demà just, de fet en unes hores, la reivindicació ací al nord és de les més entusiastes en favor de la llibertat dels pobles, ves, qui ho havia de dir, la llibertat, sí, això que al pp, a vox, al psoe i a sumar, fins i tot als sindicats ccoo i ugt, els fa tanta por i si posen tant a la contra, tan a favor de clamar a per ells, sí, de voler atonyinar-nos a colps, aquests que avui acusen els independentistes d’insolidaris, just aquests polítics de pa i ceba. Ai, Tortosa, i l’Ebre, i l’aigua, i el delta, com ens agradaria de tenir més espai al remolc.