Vicent Andrés Estellés (6)

El concert del centenari, una nova passa en favor de la pàtria lliure i la independència dels valencians. Cent anys del natalici del poeta. Prou d’ofrenar glòries als lladres d’almansa o de madrit, prou de falses autonomies o succedanis o paranys, prou de cantar que assumirem la veu del poble i a continuació aginollar-nos per engrunes i molles i penes…

Sort que la poètica estellesiana és per damunt de fums o despropòsits… Treballem pel cànon universal, per escampar la veu del poeta, i per la llibertat dels pobles, perquè els versos muden aquesta pell conformista d’uns quants milers que anuncien que en tenim prou, que ja va bé així, mesells de l’autonomia, del robatori, de l’especulació, del sí amo…

O ja no podem cantar que serem per a sempre poble?

N’hi ha que ho voldrien, que només poguérem llegir els versos, sense saber-nos-els, sense fer-los nostres, sense viure’ls o defensar-los a ultrança.

És dissabte 7 de setembre: a l’auditori de Burjassot, els músics del COM, el col·lectiu Ovidi, cantaran l’Estellés centenari. Una resistència en favor de la victòria… per anys i anys!