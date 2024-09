Vicent Andrés Estellés (5)

És 4 de setembre de 2024, centenari del poeta estellés. L’ateneu de bétera ha tornat a penjar la vela i els versos sobre el poble, una tria. Dissabte 7, farem a Burjassot el concert homenatge del país al nostre poeta més llegit i cantat en els últims anys. Potser que siga el poeta més musicat i cantat del nostre país, un dels més cantats d’europa, sens dubte. Com diu el màxim expert en Estellés, Jaume Pérez, camí de convertir-lo en un cànon universal. Ben a prop. Potser per això els espanyols se’n voldrien apoderar, robar-nos-el. Ara que el lligen xiquets, mestres, llauradors, metges, obrers de vila, iaios, homes i dones, una gernació de valencians que, a partir d’aquella idea “josepLozano”, el llegim a diari, el redescobrim, el guanyem per a la literatura de volada.

L’ateneu farà la Nit Estellés el 14 de setembre: si us voleu apuntar a llegir-lo, a escoltar-lo, a commemorar amb nosaltres el centenari…

«Volava el pla d’andanes i raïms

volava el jorn del campanar solemne…»