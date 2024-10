Vicent Andrés Estellés (16)

NitEstellés a València, societat coral el Micalet, 5 d’octubre de 2024

Plataforma del centenari profundestellés, profundacioestelles@gmail.com

“Els valencians tenim més una idea de forn, que no una idea de pàtria… i ves que els forns van desapareixent, en canvi que la idea de pàtria no consolida, encara, la nostra independència.”

Bona nit!,

“La joia pura del carrer

ens va reblir les mans de tendres grapats d’aigua

i ens réiem, bovament ens réiem,

i a tots els músculs era l’aigua viva del goig.”

hem començat la nostra Nit Estellés a València amb els versos de Ciutat a cau d’orella, el primer llibre del poeta, manllevades aquestes paraules “d’Una tendresa oculta”, aquesta joia d’antologia última del poeta Jaume Pérez Muntaner, possiblement el major expert en Estellés. No som l’única #NitEstelles a València, ni ho preteníem, però la Plataforma del centenari també en volia una a la ciutat, de nit especial i extraordinària. Única. I ací que hi som, vosaltres nosaltres, amb la gent, amb els lectors i els músics, amb la societat civil, sense la qual, els valencians fa anys que hauríem perdut les esquelles.

Però som ací, vius, ferms, resistents, irreductibles, gràcies també al gran patrimoni valencià que són els homenots com Estellés, camí de convertir-lo, tots nosaltres, sobretot els valencians, en un canon universal… vet ací l’envit, a partir d’aquella magnífica idea que el 2010 va tenir Josep Lozano, de cantar i llegir el poeta cada any i cada dia. I ves que uns anys abans, tot plegat ho havia començat el Bassot, a Burjassot, en els anys noranta…

Ara mateix, l’any del centenari, són més de cent pobles que celebren el poeta, centenars d’activitats, encara no les tenim totes registrades, n’hi ha pobles que faran tres o quatre activitats grosses, dalt o baix, i farem curt, perquè n’hi ha escoles i instituts que lligen sense parar el poeta, més de cinc-centes musicacions de poemes, una garbera de versions d’un mateix poema… Un extraordinari impensable només fa uns anys. Per això que som optimistes i possibilistes, perquè malgrat les agressions, el setge constant contra els valencians, som capaços de gestes de resistència i de resiliència.

Vicent Andrés Estellés és un poeta major, n’hi ha més, segurament, però…, necessitats d’un símbol, d’una marca, hem triat la nostra icona poètica, per quantitat i qualitat, i de totes dues coses, potser que Estellés és únic. D’una obra magna, d’un estil personalíssim… popular i culte, de carn i d’esperit, la seua obra ja és un monument, un regal que ens va fer a tots nosaltres, i és nostre, sinyors, i nosaltres l’escampem, perquè el món albire de què som capaços, els valencians, aquest país valencià, a mans encara de creminals i polítics d’estoreta vella, que caldria cremar sense perdó.

Els valencians som irreductibles, malgrat tot, perquè sabem llegir i sabem resistir. Però això no és prou, què us he de dir jo… Som ací, de celebració poètica estellesiana, al Micalet, també en solidaritat a una institució centenària que ens necessita. Per fer pàtria, i país, i independència.

«la pàtria, com el pa

Pensava la ciutat, llunyana, des de l’horta,

com la boca d’un forn: com els forns on encara

el pa es coïa amb llenya.

Jo encara no tenia

una idea de pàtria

tenia una idea de forn.»

Fa uns dies es moria el poeta Ramon Guillem, també llegim per aquest poeta, per tots els poetes, que són únics en elevar la llengua com ningú.

«Com que el temps era en l’aire. Allargàrem les mans

cercant grapats de temps. Però el temps tampoc no era…

Només era, la joia del carrer!»

La joia d’escoltar els versos de Vicent Andrés Estellés, fill de forner, enllà de l’univers…

*discurs a la societat coral el Micalet, la #NitEstellés de València organitzada per la Plataforma profundació.