Vicent Andrés Estellés (15)

Els nostres alumnes van llegir divendres en la Nit Estellés de Picanya. L’endemà ho van fer al Micalet, en la crida organitzada per Escola Valenciana, la Plataforma del centenari i la mateixa Societat coral el Micalet. Com n’estem de pagats per acompanyar els alumnes en aquestes lectures de commemoració, i com es nota si la lectura és entrenada, assajada, un dia i un altre, i un altre més, perquè els alumnes també es troben que ho faran amb goig i de manera excelsa. El poeta i la commemoració ho mereix, i els mestres farem bé, no només d’ensenyar a llegir d’una manera acurada, sinó d’entrenar-los com si hagueren de fer una estrena d’una obra de teatre en un escenari professional. Com els actors de veritat. Per això, hom ha de creure’s la faena, i ha de voler fer de mestre cada dia, sense vacil·lar. N’hi ha vegades que et trobes lectors que han assajat poc, com si el fet d’enviar-los ja fóra prou -hala, xiquets, pugeu a llegir!-, com si la responsabilitat dels mestres s’hagués acabat ací. Quin error, mestres, perquè aleshores la lectura no passarà d’una cosa mecànica, sense ànima, i els alumnes patiran, i no se sentiran acompanyats, no ho voldran repetir: igualment podrien llegir com passar-se els cordons de les sabates, home.

Llegir, llegir els poetes, Estellés enguany, ho heu de convertir en un acte sublim. Si de menuts no els deixeu davant d’un plat amb una tomata, una lletuga i una ceba, a pèl, perquè ho pelareu, ho rentareu i ho tallareu a trossos petits, i encara ho emplatareu i adobareu amb un oli d’oliva boníssim abans deposar-los davant el plat, la lectura és el mateix: la lectura, mestres, s’ha d’entrenar com aqueixa amanida. Després de fer la passa mecànica, de saber llegir cada paraula, cada expressió, amb una fonètica acurada i correcta, ha d’arribar la lectura d’ànima, que demana entrenament, un bon model -el mestre-, fins i tot ensenyar-los uns enregistraments fàcils de trobar a la xarxa, i després dedicació i ofici, mestres. Com fan els actors professionals. Aleshores ja els tindreu preparats per fer-los pujar a llegir a l’escenari. Cada any, en cada commemoració, o festa d’escola o Nit estellés, ells voldran ser, i elevar la llengua per la lectura. No defalliu, mestres, i ensenyeu-los a llegir. No us esteu de res, per això.