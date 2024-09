Vicent Andrés Estellés (11)

És setze de novembre, així que us queden quatre dies, segons el calendari oficial, per inscriure els alumnes de l’escola en el recital-lectura que organitzen la Plataforma Estellés, Escola Valenciana i la Societat coral el Micalet, per commemorar el centenari. Alumnes de primària i de secundària llegiran el cinc d’octubre a València, una tria que trobareu a la web d’escola. N’hi haurà diferents categories, i tots els participants rebran un diploma recordatori.

L’esforç de l’escola i dels mestres per ensenyar a llegir poesia, i viure el deler estellesià amb goig: si n’hi ha un poeta que fins i tot els experts troben únic a l’hora de llegir-lo, d’expressar-lo, aquest és Vicent Andrés Estellés; ben pocs poetes han tingut aquesta capacitat de convertir la rutina, el dia a dia, en alta literatura. Això no vol dir que els temes clàssics dels poetes, no siguen un tema important, extraordinari, també. L’amor, el país, la mort, la guerra o la fam, el sexe, l’amistat, el futur i el present, i encara l’agraïment als poetes clàssics, Virgili, Horaci, Ausiàs March…

Camí de convertir Estellés en un cànon universal, també a partir de l’escola.