Ves i regala’ls dos-cents euros, com si no ens costaren de guanyar

Si hom veu el preu de les mandarines, enguany, pensaria que el món roda avall de fàcil, sobrat de diners i joia: a dos quaranta el quilo en els supermercats, en canvi que al camp, amb sort les paguen a 48 cèntims: una fortuna si ho compares d’ací enrere, 100 anys o més encara. Els dos euros de diferència entre el preu del camp i el preu del super no són ni per al camp ni per al llaurador ni per a la terra ni el paisatge, són la quota que es queda de camí a casa, sinyors, que n’hi ha molts que també han de guanyar en canvi de mamar-la llarga. A 48 cèntims el quilo, n’has de fer més quatre-cents quilos de clementines per traure’n dos-cents euros bruts, que és la multa per aparcar malament a bétera, si ha de passar la processó i t’has descuidat de traure el cotxe del fill… La processó és l’església, sinyors, els beats, l’escapulari, els retors, els ciris, les medalles i les oracions; perquè van caure catòliques, les bombes de la guerra, ens van aixafar les cases i la vida, durant la república, contra l’anarquia i el dret a pensar lliurement: també van caure contra l’escola, i contra la llengua, com ara: la processó passa igualment i t’has d’aguantar vulgues no vulgues.
-Ep, però la processó no és a la vuit de la vesprada?
-A les vuit en punt, que no siga més tard (el guàrdia municipal)
-I vosté m’ha denunciat mentre dinava, a les tres quaranta, sinyor!
-Però és que l’avís era que el carrer havia de ser buit a les tres…
-Encara que només si hagués parat a dinar…? Que no veu com és el barri a aquestes hores?, de segur que a les cinc tindria lloc ací i més avall, i a l’altre carrer…
-Encara que el rei de França hagués recuperat el cap, a partir de les tres, multa al canto!
-Vostés m’han posat dos-cents euros de multa per una infracció de 40 minuts, i unes quantes hores abans que el cotxe torbe la processó reglamentària que, si la cosa anés bé, no passara abans de dos quarts de nou? Són gairebé cinc hores!
-Exactament!
-I si la infracció, pose jo un exemple real de la vida rural d’aquest mateix poble, durara anys i panys, quina seria la quantitat que hauria de pagar, segons vostés?
-Una fortuna! Si la infracció dura anys, haurà de vendre’s la casa i els camps!
-Però si vostés no els han denunciat, ni els fan pagar res, ni els aturen l’activitat, ves si fa anys que aquells del formigó contaminen, malmeten, enrunen, i provoquen maldecaps i avaries a la via pública…
-Què vol dir?, de què en parla? (el guàrdia municipal comença a agafar color de cara i la gorra li pesa més que no el cabàs de mandarines)
-No seria prevaricació, si vostés fan la vista grossa, o fan els cecs, o fan l’orni i passen de llarg?
-Una irresponsabilitat com una casa! La policia municipal només farem la vista grossa si molt ens convé! Però això és una processó legal! De segur que han demanat permís per ocupar la via pública.
-Ací vosté s’equivoca, això és una avaria social i un clam confessional contra la tranquil·litat de la via pública…
-Vosté sempre pot tancar les finestres, o millor, fugir al camp fins que la lluna siga redona i visible.
-Ací ho té, doncs, sinyor, aquella empresa del camí de llíria és molt visible: enmig d’una zona rural, han ordit una fàbrica de formigó de manera tan il·legal, sense papers, sense impacte ambiental, sense permisos, a dos-cents metres d’on vostés tenen la seu de la policia, que no diran que no veuen passar tants camions diaris de graves, ciments, formigoneres i tota la pesca d’una agressió medioambiental tan considerable…
-Nosaltres això no ho denunciem, no ho podem denunciar, ha de ser la batlle, o els de la caserna de la pàtria, els espanyols… Ací vosté pegarà en pedra per molt que vulga insistir.
-Jo vull insistir!
-Faça com vulga, tantes vegades tantes marrades. picar pedra i res més.
-Voldrà dir picar en grava, o gravera o formigó, quina cara tenen!
-Què vol dir?
-Dos-cent euros per això de la processó que passarà d’ací cinc hores, saben quants camions passen cada dia per davant dels seus nassos, els han comptat?
-No vinga amb romanços de matemàtica o ètica o filosofia!
-Vosté haurà fet la efepé en la pública, no?
-Calle d’una vegada i pague la multa, que si ho fa abans de vint dies, potser que li facen el descompte, com en el BlackFriday!
-O el cibermonday!
-No vinga dilluns, que també serà festa.
-Vindré a fer la tercera reclamació en ferm, sinyor, els posaré una denúncia per triple prevaricació, però no vindré dilluns si fan festa, també me queixaré dels beats, de les multes a traïció, de les empreses contaminants, dels responsables municipals que fan la vista grossa, de la polseguera d’aquell camí, de la brutícia que escampen a consciència contra el camp, de la merda que em cau damunt dels arbres…,
-Ja ha acabat?
-No, no he acabat, i encara sort que el meu cosí m’ha confirmat que la taronja ha tornat a moure, amb pols o sense.
-Bon dia, tinga!
-Bon dia, sí no són ganes de burlar-se’n.
-Mare, quina paciència!
-Pos encara falten quatre hores per a la processó!