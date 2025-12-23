“Vent surant”, per al segon dia de fira (2)

Anit vam viure el primer jorn de fira a l’Ateneu de Bétera, amb la presentació d’Ingrata pàtria de Martí Domínguez i l’actuació del Duo Sommet Sonor. L’envelat, amb els faldons nous, era ple i les estufes atenuaven el fred que ha vingut a instal·lar-se al festival de llibres. Martí és un segur de conversa, de fluïdesa, de saber explicar els detalls del llibre que es poden contar sense destapar les millors sorpreses. Ara, com en aquella novel·la americana d’una mort anunciada, ací ja deveu conèixer el final del protagonista principal, el metge, tres vegades doctor, rector de la universitat de València. Un homenatge senzill, és veritat, d’un homenot que en mereixeria cada dia. Es van acabar tots els llibres d’en Martí, que no en va quedar cap, així que l’objectiu es va acomplir amb escreix.
Avui el vent surant de Mallorca aterrarà a l’Ateneu, amb Xesca Sastre, periodista, professora, escriptora d’una novel·la situada en aquell període de la República i la guerra. Una història punyent a Cabrera, i també com ahir, els afusellats, el temps més gris, per anys i anys d’aterrar el coneixement, l’escola, la llengua, el progrés que s’albirava aleshores, en els anys trenta del segle XX. La dictadura franquista és de les experiències més horroroses de la humanitat, no només del segle XX i no només per tants milers de morts com va provocar.
«Hi havia una barca cercant aquest vent que surava damunt la mar, era un vent invisible…»
«Totes les històries comencen amb un llibre, que sempre n’hi ha un llibre.»
Vent surant és un llibre que us colpirà uns quants dies, després de llegir-lo. N’hi ha la vida silenciada de molts dels protagonistes, vides paral·leles a Cabrera, Palma, Inca, però també a Bétera, Llíria, Sagunt, on els alcaldes semblaven la peça de caça apropiada, per demòcrates, per homes convençuts d’una vida en llibertat, un somni que van pagar amb la vida, ells i les famílies.
Tenim una parada de llibres que fa molt de goig, així que si teniu esme pels bons regals, per recuperar el temps de la lectura, a l’Ateneu de Bétera hi trobareu com queferar-vos a pleret.
Avui la presentació serà a les vuit de la nit, però obrirem a les sis i encendrem el foc. No patiu, que farà fred però no nevarà.