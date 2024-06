Valencians de frontera

“Una pàtria lliure, lluminosa i alta.» dins el centenari Vicent Andrés Estellés no sabem si aquests versos es lligen prou, o s’entenen, més enllà de la celebració cultural en la qual voldrien els impostors que ens quedàssem, únicament allà, en la vessant cultural i poètica del poeta: que anar més enllà on ell ens feia avançar, somiar, potser que faria tremolar els cors afeblits d’uns qunats valencians que fa segles que dormen.

A la vesprada, Vicent Partal farà una conferència a Llíria, sobre Fornteres, sobre l’actualitat, sobre el que ell voldrà, i per acompanyar-lo m’havia repassat l’últim capítol del llibre “fronteres”, que serà l’excusa del retrobament del periodista a la capital del camp de túria. Una oportunitat per elevar l’oci al camp de llíria que en deia Rosselló, i obrir-nos la mirada en favor de la mobilitat, de les fronteres que es pensen encara perennes. L’ocasió de llegir i rellegir tantes propostes de lectura, de reflexió i d’investigació geopolítica. Tan necessari com seria per als valencians, l’exercici, ara que els jutges espanyols ens han declarat la guerra a tothom, a la democràcia de primer, i a la intel·ligència després. Però aquells cavernícoles de la meseta, ara que a primària estudiàvem la prehistòria, es trobaran sempre molts valencians a la frontera, capaços de plantar-los cara. Per decència i higiene. Democràtica, sí, però també de la ronya que aquells ens tiren damunt fa qui sap quants anys.

Aquesta vesprada ja vindreu al casal jaume I de la primera edeta, si voleu gaudir i mantenir-vos fidels als versos d’estellés: una pàtria lliure, lluminosa i alta. Per anys i anys.

*l’activitat l’ha organitzada l’institut d’estudis comarcals del camp de túria, serà a les set i mitja, a l’avinguda dels Furs 17