Una gota freda i ni gota de dignitat (política)

Sisé dia de campanya i supervivència: de primer, sort que ens hem salvat més que no en pensàvem. Després d’escoltar els milers d’històries d’una gernació de famílies afectades, que només n’hi haja uns centenars de morts serà de pura xamba, que hagués dit joan fuster. Com més va, allò que ens arriba de les famílies és més corprenedor: el nostre equip de mestres ja han enviat correus a casa, a cada casa, per demanar com us trobeu, què necessiteu, com us podem ajudar…, l’equip de psicòlegs també ha enviat diversos missatges a les famílies…, perquè tingueu el suport que necessiteu, no dubteu a fer-ne ús:

Benvolgudes famílies,

Ens posem en contacte amb vosaltres per transmetre-vos el nostre suport davant la situació colpidora i greu que vivim. És un escenari de total excepcionalitat, i cada persona té la seua particular forma de viure’l, especialment els infants. Així que les reaccions també poden ser inesperades. Som en una fase molt inicial, i de segur que passarem per uns altres moments: cadascú necessitarà el seu temps i el seu procés. Potser alguns xiquets o joves no voldran parlar del que ha passat i, ara per ara, cal tolerar la incertesa o les negacions, no cal que forceu el temps; potser que uns altres necessiten parlar i expressar què senten… Hi ha persones fortes, que donen molt, però també és important saber demanar ajuda, i deixar-se ajudar. Recordeu descansar, físicament i mentalment en la mesura del possible. En aquests dies tan durs, i tantes hores de treball, sabem que feu xarxa i que no esteu sols; açò ajuda molt a gestionar les emocions que sorgeixen, especialment dels més menuts. Des del DOIP treballem per tal de poder recomanar-vos professionals que ofereixen els seus serveis d’ajuda psicològica. Sabem que Psicòlegs sense fronteres, alguns ajuntaments i el Col·legi Oficial de Psicòlegs ofereixen el seu voluntariat, però si us trobeu en una situació vulnerable emocionalment, poseu-vos en contacte amb nosaltres, amb Jordi i Sandra Q. a través del correu de l’escola, us atendrem i si cal us enviarem el telèfon dels professionals que necessiteu. No dubteu a contactar-nos, explicar-nos o consultar-nos qualsevol cosa. Si ens escriviu, us demanem que poseu en còpia els dos orientadors de l’escola per agilitar la comunicació amb vosaltres. També us enviem un document amb estratègies que us poden ajudar a gestionar alguns moments més difícils. Una abraçada i molta força.

doip o equip de psicòlegs, escolagavina