Una banda d’aprofitats (2)

Si llegiu l’article de la setmana a Vilaweb de Ricard Chulià no tornareu a votar mai en clau espanyola. Mai de la vida. Si no és dels que us agrada que us albarden els dies feiners i els de festa també.
Ací teniu l’enllaç al càstig diví dels valencians. Els divins són els espanyols, de dretes i d’esquerres, que ara voldran que els valencians se sumen al seu front conspirador -una màquina de fer diners per a les seues butxaques i dels seus amigots o família. Res més.
Els de Compromís ara mateix s’hi han resistit a la trampa de l’esquerra espanyola. Veure’m si la resistència aguanta prou els colps, els verins, les mamades, i els correus i watsaps: vaja, els colps baixos al piu i a la figa que cada minut envia la progressia espanyola a València.
—Ai, que no veniu? Que no sou dels nostres?, que voleu que guanye l’extrema?, com sou, uns quants valencians?, però si no sou ningú!
És veritat, no en som tants com voldríem, però tenim dignitat i memòria i una economia que per culpa de la sagnia d’espanya (del psoe, del pp i de la progressia) ens situa al cul de sac dels més pobres de la península. Ni arròs, ni taronja, ni torrons, ni joguets, ni cotxes, ni ferro, ni taulells, ni res de res, la indústria dels valencians fa aigua, com ho van fer els bancs i les caixes, que ens les van robar davant el nas. tot plegat, bancs i caixes valencianes se les va endur espanya per zero euros.
I què en va fer o dir l’esquerra espanyola?, què n’ha fet mai? tururú! tiroliro! tracatrà! i els valencians, aixì sí, castells en l’aire, de focs, de falla, sí, però de forment ni un gra. Els últims en PIB de l’espanya que ens ha robat i ens continua robant. Borbons, militars, jutges, església, tots plegats del mateix bàndol o banda, callats i a sucar. I nosaltres a parar el cul. A perdre.
Sort encara si resistim tots els embats i seduccions que arribaran les properes quaranta-vuit hores.