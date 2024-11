Un conseller incapaç

Dins el cabàs d’inútils valencians hi ha el conseller d’educació (Rovira i cia). Un homenic que representa aquella setència de MalcomX, qualsevol inútil pot arribar a dalt de tot de la política. Però en aquest cas, a la incapacitat s’afig l’odi als valencians. Aquest inútil del sud, dedica el temps amb violència funcionarial a carregar-se l’escola, la universitat i la llengua. En té animadversió. A la llengua dels valencians, un càrrec que es diu conseller d’educació. Durant un any i mig, ell només que tenia al cap destruir, agredir, aprovar tot de normes i normatives per desfer l’escola dels valencians. Tampoc no calien gaires llums, si hom veu amb quina facilitat ho ha pogut fer. Perquè els vuit anys del govern de compromís+psoe, no havien aferrat gaire ni la llengua ni l’escola ni l’educació. El foc amic, d’en Marzà i el seu equip, a penes si ha durat una ventada dels espanyolistes pp i vox, i la poca consistència del psoe aleshores, de voler tancar d’una vegada una escola necessària, altruista, valenta i moderna. Durant vuit anys d’allò, només que navegàvem sobre un fil d’equilibri, de bona intenció i una esperança que s’ha evaporat en arribar els carnissers: en aquest país nostre, de guardamar a perpinyà, hi ha forces contra l’educació, espanya una, dels borbons a vox, del psoe al pp. No ens enganyem: espanya és violència i agressió contra les llengües i contra l’educació: a espanya encara té més valor una caserna de la pàtria que una escola o una biblioteca: a desfer el coneixement hi juguen els jutges els primers, l’església, els militars, l’empresa privada i pública, tothom fan mur i empenyen per aterrar una educació valenciana, europea, respectuosa, amb garantia de futur.

Ara mateix, a valència, a palma, a barcelona, a perpinyà, som a mans de polítics contra el coneixement. Un exèrcit de soldats contra la llengua de carner, llull i estellés.

En concret, a valència n’hi ha un idiota rematat, riu-te del trumpista trump. Aquest conseller rovira és també cínic, riu per aconseguiments contra l’escola, contra la llengua i contra el coneiximent. És el fruit de posar analfabets en els llocs de responsabilitat. Aquest atac continu ja porta implícita la incapacitat d’obrir les escoles de l’Horta Sud tres setmanes després de la Gota freda. Però ell riu i prepara noves lleis contra el català, contra la voluntat i l’esforç d’aprendre.

Imagineu que això passés a madrit, que durant gairebé un mes, res no els funcionés als espanyols? Imagineu el borbó, pare o fill, tant se val quin remalparit, que haguessen de cagar en una bossa de plàstic, torcar-los el cul i baixar la bosseta al carrer, després de fer-ne una lligassa o nus amb el pèl de figa d’una reina d’escacs? Ho podeu imaginar? Doncs, als valencians els passa, que milers de veïns encara no tenen escola ni poden cagar en una tassa.

Imagineu que aquells jutges dels tribunals espanyols haguessen de cagar en una bosseta durant trenta dies?, que els xiquets espanyols de madrit no tingueren escola, ni mestres, ni menjador, ni transport durant un mes?, a espanya una?, perquè madrit mata els valencians, però ells ja poden venir amb l’ave a la platja, en canvi que els pobles de l’horta sud trigaran a viure la normalitat, en canvi que ells riguen, ens roben, ens peguen pel sac tant com vulguen!

Us penseu que el conseller Rovira es desviu per obrir les escoles de l’Horta, si no n’ha visitada cap durant trenta dies?, cap ni una!

En canvi de buscar-nos les puces i alliberar els inspectors de parlar la llengua de l’escola i dels valencians, ell no necessitarà una bosseta per anar a cagar cada dia. És aquest tararot, el responsable d’aquest fracàs i vergonya que paga l’escola i el país, en admetre de tenir incapaços a la política.