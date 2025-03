Un “compromís” de fireta

A mans de qui deixen, els fidels militants de compromís, el rumb o l’horitzó del partit? Sembla que no teniu remei, xa, després del bac que us vau guanyar l’última vegada de les votades, per haver perdut vuit anys en favaes en canvi de deixar-vos ensarronar, dies, mesos i anys, pels del psoe i la resta de bisbots espanyols que us la tenien jurada.

Però les lliçons no s’aprenen, a quin sant, que ara resulta que un dels vostres a espanya, incapaç de tenir ni el nom propi en la llengua del país –si serà grossa la tria que fareu d’amagat o públicament– es negarà que els catalans puguen gestionar la seua immigració. Ves, una cosa cabdal que els valencians també hauríem de reclamar, senyors boteruts!, sí, sí, reclamar i fer nostre, o què penses que feu allà, ai, a més de xuplar del pot?, per a què enviar camarlencs o calamars a espanya?, i aleshores, aquell salvapàtries semi-espanyol, farà l’amenaça que, això de la immigració, serà millor que ho continuen gestionant els espanyols abans que els catalans –oh, sí, els espanyols– que per aquest tararot, fóra com dir que seran més respectuosos, més acollidors, menys feixistots, supose que deu voler expressar…

Un bunyol d’homenic?, fóra possible, això?, creurà que a mans espanyoles, ell, el tema de la immigració serà garantia de res, pobre, no haurà tingut prou proves i demostracions els últims cent anys i un dia. Com el finançament, o la condonació del deute, o la immigració, o els drets humans, ximplet, els espanyols, monyicot de compromís, ens la foten pels set forats, però vosté farà bé de passar per bon antivalencià davant la cort d’espanya, no fóra que ningú el pogués confondre amb un homo que pogués aspirar a tenir la paella pel mànec a deu anys, a vint, a cent anys vista, si no em quede curt…

*Faltava que l’altra ànima o maedéu o fallera calavera també afegís arròs al plat, en canvi de dir que, ella, com respectava aital decisió, que els espanyols ens continuen pegant pel sac per anys i anys. I després voldran demanar-nos l’ajut, o el vot, o el suport, per amagar el cap en un clot de madrit o de merda, o de trumpisme.