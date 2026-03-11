Totes les abelles no són putes, xa!

Si te pica una abella al camp, ara que ja n’hi ha, que tornen a brunzir, que el sol és viu i l’agret té tant de color… Potser que se t’escapa un renec, un de comú o pocasolta, més agre que dolç, si te’n piquen dues el mateix dia. Però això només és una resposta, una manera de dir o reaccionar tan comuna com popular, que no vol dir que sigues barroer o que vages directament a l’infern, te cagues en déu i avant, però sense acritud…
Vaig coincidir amb Maricarmen d’inspectora, quan jo feia de director d’escola; vam coincidir uns anys de treball intens, i ella s’admirava d’allò que féiem a l’escola, com ateníem el xiquets, els conflictes, les dificultats, les famílies, i no va entorpir mai la feina dels mestres, ni de l’escola, al contrari, si podia ens ajudava en això i allò, dins la feina d’inspecció, que tampoc no havia sigut mai d’ajudar l’escola, tampoc no ens enganyem. Fiscalització, burocratització, papers, i hores tirades en un poal de fem, amb la feina que teníem i tenim a l’escola, els mestres. Ara, pujar a consellera d’educació amb els pàmpols del pp i de vox, també són ganes, maricarmen. I a la primera cullerada, mosca, xa. Empantanegar-se de deliri contra la llengua, contra l’escola i contra la literatura. Ara farem de rucs, dona?, vols dir que paga la pena perdre tants anys d’ofici per aquest rosegó dur que t’has d’empassar en canvi de combregar amb l’extrema dreta?, que tu ja ho saps, què significa això: odi a l’escola i odi al coneixement. L’atac a la llengua no és una altra cosa que odi, bé que ho saps, així que el joc que els fas representa una baixesa moral de quinze per mil o més grossa encara. És un joc ara, matar l’escola?, o matar els autors, també podríem afegir els artistes o els músics o els actors, maricarmen: un colp posada a degollar, a tractar d’intrusos aquests o els altres, t’abones a deixar els alumnes valencians a l’alçada d’una merda de blanca o de colom: ves a l’escola a dir-los als alumnes que no podran estudiar Fabra o Llull, que no hauran de llegir Alícia o Peter Pan, ni l’Odissea d’Homer, perquè els van traduir Carner i Riba! Si arribaràs a fer de ximple, ara, maricarmen, per fer el joc a l’estupidesa humana que representa, com ho ha fet sempre, el feixisme pur i dur de qui ens governen, has begut oli, però del ranci. Ves, comenta-li-ho al teu president, davall del PuigCampana, on Joan de la Panarra va ser capaç de matar-ne cent d’un colp sense estossegar. Tan mala sort que ell no hi era, entre aquelles mosques. Odi al coneixement per amagar els morts i la irresponsabilitat. Això dels partits dedicats a enrunar la vida, maricarmen.
-I nosaltres al camp, preocupats per si els fitosanitaris tacaran les taronges i enverinaran les abelles. Tanta falta com ens fa llegir, als llauradors.