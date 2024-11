Text o dibuix: dibuix (2)

«El meu dibuix presenta una xiqueta que plora». De fet, Ll. ha dibuixat unes llàgrimes més grosses que no els ulls d’ella. Porta un vestit amb faldilla de color morat i una bossa de mà blava agafada pel braç de l’esquerra, el vestit té la cara d’un xiquet que riu i trau la llengua. La xiquets és gran, malfgrat que només fa primer de primària, tan gran i alta com l’arbre que ha dibuixat a la seua dreta. Per damunt d’ella n’hi ha els estels, qautre, que també ploren i la lluna i el sol. El sol és groc però sembla un aranya peluda. També té la llengua fora, el sol. Ella, la xiqueta que dibuixa, ella té la boca oberta com si s’exclamés: oh! Al centre del full hi ha el pont esclafat, partit per la meitat. i l’aigua que passa desbocada. La xiqueta té al pensament saludar, diu hola, dins una bufa de còmic, o bafarada. En el cantó de baix del full hi ha el foc, en l’altre cantó, l’aigua. És un dibuix sense fons: jo diria, ací n’hi ha una xiqueta que plora i un pont trencat. Però ja no seria el que ella vol dir. Ella ha escrit amb gairebé totes les lletres, majúscules (recordeu que c0mencen a escriure: “s’ha trencat el pont”.