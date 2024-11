Tercera carta de la direcció a les famílies…

Et temps d’acollida

Us enviem aquesta circular amb el dolor compartit per cadascuna de les realitats que vivim. Però també amb l’esperança i la il·lusió sentides quan hem pogut parlar personalment amb una gran majoria de vosaltres. Ja deveu saber que ens encantaria abraçar-vos, però mentre arriba el moment, volem expressar-vos una vegada més la nostra estima. El nostre objectiu és reobrir l’escola dilluns 18, però heu de saber que ara per ara no ho podem garantir cent per cent. Les pluges poden dificultar el treball intens de condicionament, i les alertes, que ens fan perdre els dies de neteja, per això podria ser que endarrerim un dia més la incorporació dels vostres fills a l’escola. Sabem que quan arribe aquest moment, per alguns d’ells podria resultar difícil. Per això volem transmetre-us el nostre sentir i les següents idees.

Fa dies que ens formem i ens preparem per convertir l’escola i les aules en un espai de seguretat i de calma per als vostres fills. L’objectiu prioritari és reforçar el benestar emocional, la cohesió i el suport col·lectiu. Per tant, en un primer moment, posarem en segon pla aspectes com els continguts curriculars, les tasques escolars, els exàmens… per tal d’acompanyar els infants i els adolescents, i que puguen recuperar-se de tot el que hem viscut, sentint que som al seu costat i que són en la tasca que tenim per davant de reconstruir-nos materialment i emocionalment.

D’aquesta manera, els diferents equips (claustre, etapes, àmbits, gabinet…) pensem i planifiquem una sèrie de propostes que ajuden en la contenció, la regulació emocional, l’expressió d’allò que senten, i a minimitzar l’impacte del trauma i a elaborar des de l’aula el dol social i material. Ho farem considerant la diversitat de formes de viure tot plegat, de situacions passades i de necessitats. Així, en funció de l’evolució de cada grup i els ritmes de cada edat, introduirem les matèries gradualment. Som conscients que us pot preocupar que els vostres fills no es queden “endarrerits” acadèmicament, però us assegurem que una intervenció emocional primerenca és fonamental en aquests moments i que ajudarà precisament a prevenir dificultats futures com, per exemple, la baixada del rendiment acadèmic.

Posteriorment, adaptarem la intervenció a les necessitats més concretes que puguen sorgir tot posant el focus en aquells casos individuals que requerisquen una atenció més propera o en última instància una derivació professional. Us farem arribar un document amb pautes a observar en els vostres fills per si considereu oportú de fer-lo servir, i comunicar-nos com es troben a casa i contrastar-ho amb allò que nosaltres observem. Mentrestant, com us vam suggerir en un anterior comunicat, si teniu cap dubte o voleu compartir-nos res, no dubteu a escriure’ns. Som a la vostra disposició. Coratge i afecte.

Equip directiu · DOIP