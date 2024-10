Som país valencià

«Preocupem-nos sobretot de la llengua, perquè sense llengua no hi ha país.»

És una idea de Carme Junyent, que a través de Jordi Badia deixe ací per començar la nostra fita i encontre anual amb el nou d’octubre. Encara és un nou minúscula, ves si farà anys d’això, perquè els valencians som lluny de revifar, encara, malgrat que els resistents som ací, incansables, irreductibles, valenciansites de soca, catalanistes d’arrel. Som ací i endavant.

A unes hores de la celebració, d’un nou nou, encara som en el vuit, i avui tenim una cita al teatre Micalet per tornar a vore el Coral Romput que ens oferirà Marina Alegre. Encara som a l’escola, doncs, entre els llibres de Jaume I, la història del país valencià d’Antoni Furió, la llegenda del Puig, la conquesta de la ciutat, i l’entrada cristiana a la porta del Temple, fa un cabàs de segles: aleshores els catalans van portar la llengua a València, i la idea que els valencians nous podrien refer els furs, la convivència, amb el penó i la llibertat de mantenir cadascú les creences. Però la llengua va venir del nord, i això que a penes si tenia uns centenars d’anys, per la gràcia de Ramon Llull.

Mil anys després, o gairebé mil anys després, la qüestió dels valencians és en perill, per culpa d’uns polítics creminals, i una societat que es debat per no ser. Per no reeixir, per acotar el cap i deixar-nos morir en la pitjor de les ignoràncies, a mans d’un estat roín com la tenca. En canvi, si resistim, caldrà mantenir-nos fidels, ferms, convençuts que la nostra resistència tindrà finalment el fruit que anhelem. Com deia la lingüista Carme Junyent, ‘Si nosaltres no ho volem, la llengua no ens la poden prendre.’

Si ens mantenim, potser que d’una idea de forn, passem a tenir una aferrada idea de pàtria.