Som mig poble coeter

La normativa municipal diu que podem llançar els coets per mig poble, perquè l’altre mig s’ha d’estalviar brutedat i feina. El mig que viu la festa coetera no fa cap restricció, ni passa pena, només miracles, exigeix molt d’esforç amb el sabó i encara girar la mirada si no vols quedar-te atrapat de tanta ratlla. El mig que se salva del foc, no us penseu que no eestimen la festa, el coet, fins i tot paguen la mateixa contribució que l’altre, però no els cal posar gàbies, ni comprar detergent, ni passar-se dos dies posant i traient posts, xarxes filferrades o cartrons que s’encenen amb traïdoria.

Passats uns quants dies del festival, la batlle apunta la llista de queixes en una llibreta i calcula a colp d’ull la despesa necessària per deixar el mig poble brut com l’altre mig poble. Aquest mig, sense tanta dèria coetera, sembla més net i més culte. Al remat, els comptes no ixen, si no és que els majorals aporten els 70.000 euros per pagar una nova brigada municipal: els majorals del sabó contra el coet. Sí, en aquesta brigada només seran admesos els homes, com en la festa de l’alfàbega i la femelleta eterna, que durant deu dies deixaran mig poble com un espill, perquè l’altre mig ja brilla sol com un estel. Les quatre dones convidades faran la supervisió de la netedat i la polidesa dels joves. En tot cas, també faran orelletes.

Una proposta amical agafada al vol: de totes les colles coeteres, els amics, els vol lliure, els femelleta eterna, el foc i fum, fins i tot l’aquelarre coetó, convidaran els socis a agafar poal i fregalls per deixar el mig poble com el voldríem de net, sabut i festívol, preparat per l’any que ve. Mil homes capaços de fer d’herois per la civilització i la cultura de la festa. Netedat i ordre, sinyors.

Cent carrers són ara bruts, ratllats, negres i ennegrits de sutja, n’hi ha cases que fan pena, façanes amb portes i finestres que han pagat la falsa llibertat de mantenir-nos fidels a no canviar segons quines tradicions. Si podem embrutar, fem-ho. Si podem fer despesa, fem-la. Però sense responsabilitats, ni obligacions, ni deures, perquè després les coses s’ordenen de nou. O es netegen.

Amb una brigada de mil voluntaris n’hi ha prou. El quatre per cent de la població, o de mitja població. Això o organitzar la festa d’una altra manera, en una gàbia, en un espai concret, acotat, limitat, protegit. Sí, sí, com ja fa anys fan en altres pobles similars. Perquè després, els mil voluntaris tinguen totes les facilitats, i encara tots plegats fem menys despesa de sabó i múscul.

Aquesta falsa anarquia de bétera té més pecat… (continuarà)