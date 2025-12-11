Som a deu dies de començar la fira de llibres a l’Ateneu de Bétera (1)

El 22 de desembre serà el nostre moment inaugural. El moment únic, com el definia el poeta Estellés. A deu dies de començar, doncs, ja tenim el programa tancat.
Ho podem dir sense modèstia, un goig de participació d’autors de primera. Gràcies a ells, a allò que escriuen, la fira de Bétera que organitza l’Ateneu és un Pla de cultura de lo alto que hagués dit Alcover.
Enguany hem triat un fil de novel·les que apunten una època concreta. De primer, els anys de la República, el moment del bull d’idees i esperances de llibertat, un món il·lustrat i viu i tens i formador ací mateix, possiblement l’aposta més avançada de tota Europa. El moment més bell, de progrés i de llibertats que hom no podia ni imaginar. Possiblement per això, el feixisme ens va parar els peus. Un odi al coneixement i al progrés humà i cultural que encara alena.
Després de la guerra, la postguerra; què seria pitjor, dos crims contra les idees i els homes, l’aniquil·lació d’un futur que encara paguem amb escreix, sobretot els valencians. Tres novel·les sobre les quals hem triar una aposta d’autors de molt de nivell. Novel·la, poesia, assaig, la diversitat de cada any i una mostra de llibres excelsa, perquè gaudiu de llegir sense por de l’empatx.
Però també hem fet un esforç titànic per tenir autors de tot el territori, de Perpinyà i de Palma, de València i de Bétera,…Tindrem música i concert per als xiquets, sopars de bona conversa i el foc encés cada dia; i una selecció de vins, de rosats, de negres, de blancs, una tria de l’Aula vinícola. Durant deu dies l’ateneu serà un espai intens de cultura, obert al diàleg de la literatura, d’estudi i de creació, per garantir-nos una selecció d’obres de primera fila. Però tindrem més novetats… i propostes diferents que us anirem explicant, perquè ningú no es quede sense llibres, que n’hi haurà de preus per a totes les butxaques, fins i tot les foradades.
Som a deu dies d’un dels projectes de major ambició de l’Ateneu. Obre la teua agenda i no et perdes res.