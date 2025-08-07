Quan la festa se’n burla, dels valencians afectats per la gota freda

Avui eixia de bétera, el camp de túria, un camió carregat d’alfàbegues cap a l’Horta Sud. Bé, potser que aquest era el pla de la brigada municipal, segons les ordres de la batlle. Fer arribar unes quantes alfàbegues mitjanes a cada poble afectat el 29 d’octubre de l’any passat per una riuada com no havíem conegut. Dos-cents vint-i-vuit morts no són una broma, ni un accident, ni una putada. Són el resultat d’una política, d’una gestió deficient, d’un país fracassat, a mans d’irresponsables incapaços d’assumir la realitat, en canvi d’omplir-se la butxaca cada dia dels diners públics per una feina deficient, de nyaps i de morts. El pla de la brigada era eixir enjorn, encara no eren dos quarts de vuit.
D’aquest pla, de regalar alfàbegues als pobles de l’Horta Sud, supose que el nostre ajuntament en diu solidaritat, o reconeixement, o ves a saber si vol recordar-nos que, malgrat que nosaltres començarem la festa major en uns dies, n’hi ha uns centenars de famílies que no en podran fer més, de festes majors o de les altres, perquè n’hi ha que han perdut els fills, l’home, la mare, els germans… No són ara mateix per celebrar cap festa, de cap manera. No sé com haurà anat el transport, la càrrega i la descàrrega de les alfàbegues a Aldaia, Paiporta, Picanya, Catarroja… No?, a Catarroja no sembla que havien d’arribar, les alfàbegues de Bétera?, que el poble s’havia manifestat fa just uns dies contra Mazon i el pp còmplice d’encobrir-lo d’un assassinat múltiple. Tant se val…
Tant se val que un dia abans, ahir mateix, que era dimecres sis d’octubre, el mateix ajuntament de bétera celebrava amb el criminal major d’aquella barbàrie tan bèstia, morts i morts, la festa major amb el regal d’una alfàbega grossa, la més grossa sens dubte, regalada al criminal Mazon, un premi per haver-se fet fonedís en un dia de terror contra els valencians, amb el resultat d’uns centenars de morts amb nom i cognoms… Sí, els responsables locals de bétera s’abraçaven al criminal com si volgueren festejar com de bé havia fet la feina, l’home invisible, responsable de la major mortaldat involuntària del nostre país, després de la guerra civil dels mateixos predicadors i frares.
No sé com respondran els batlles d’Aldaia, o Paiporta, o Picanya o Catarroja, en adonar-se que la seua alfabegueta té menys fulles que no la de l’homenic, un incapaç d’avisar-nos durant hores i hores (!) de quina cosa ens passaria aquella dia, als valencians, si les comparacions són sempre tan inoportunes com inútils.
Quan penseu en la rodà del quinze, beterans, recordeu-ho: el criminal Mazon té l’alfàbega més grossa a casa, símbol al despropòsit polític amb resultat de mort, de centenars de morts.
[continuarà]