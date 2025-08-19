Quan la festa se’n burla, dels polítics sense capacitat (10)

“Dotze parelles, mare, dotze parelles
que a la nit tenien les mans enceses” V.A. Estellés
ESPARDENYA f.
Peça de calçat que té la sola de cànem o d’espart; Ordenaren que les espardenyes sien ben feytes et sien de bon espart et que sien en cada espardenya XXVI punts et de sobre lo peu onze cordes et detràs al taló IIII cordes, et si en altra manera seran mal feytes et lo dit compliment de punts et de cordes no auran, perda les espardenyes et sien cremades les espardenyes mal feytes, doc. a. 1322 (Balari Dicc.). Per dos parells d’espardenyes pera dos sclaus, doc. a. 1550 (Miret Templers 580). Caminadora i blanca sa espardenya, Canigó x. Espardenya catalana: la que és blanca i cobreix el peu amb empena de tela. Espardenya envetada (Cat.) o espardenya de ramalet: la que es subjecta al turmell amb vetes o cordons. Espardenya vigatana: la que és envetada i de color negre. Espardenya de Valls: té set vies de veta per banda. Espardenya barcelonina: la de dues vetes; en alguns pobles, la de cinc tombs i veta negra. Espardenya tarragonina: la de cinc tombs amb la punta blanca i les vetes negres. Espardenya sencera: la de set tombs que tapa tota la mitja. Espardenya de cama alta: la que té dalts com una sabata. Espardenya bebé: la que té la corretja que va de banda a banda (Mall.). Espardenya de pinxo: la que va adornada amb un floquet. Espardenya rodona: la que no té corretja ni res que la subjecti. Espardenya d’un cosit: la que, en fer-la, cusen directament amb la sola (Mall.). Espardenya de dos cosits: la que cusen dues vegades, primer en l’empena i després passant les agulles per cada punt d’aquest primer cosit, l’uneixen amb la sola (Campanet). Espardenya russa: la que damunt el peu té dues peces que partint una de cada banda clouen enmig, on se traven amb capets. Espardenya tapada: la d’empena de tela. Espardenya de cara ampla: la que tapa amb l’empena tots els dits (Val.). Espardenya de careta: la que tapa el dit gros amb roba de cànem (Val.). Espardenya amb aletó: la que damunt el peu té un bocí de lona que tapa el peu i partint d’una banda va a embotonar-se a l’altra. Espardenya escotada: la que en lloc d’empena té una tireta de banda a banda (Pont de S.). Espardenya de capellà: és negra i molt coberta.
Refr.—a) «Com més espardenyes, més n’espenyes»: es diu quan un vol tapar una malifeta i quant més s’esforça per tapar-la més culpable apareix (Santanyí).—b) «Déu ens guard d’espardenya que es torna sabata»: es diu per al·lusió als nous rics o als qui es veuen enlairats sense mèrits propis (Eiv.).—c) «Els de l’Alguenya, una sabata i una espardenya» (El Pinós); «El rector de la Mata, una espardenya i una sabata» (Morella); «Els de Xirivella, una espardenya nova i una vella» (Alaquàs): es diu referint-se a gent descurada en la indumentària o en la netedat.
Fon.: əzpəɾðέɲə (pir-or., or., Maó); aspaɾðéɲa (Andorra, Esterri, Tortosa, Maestr., Cast., Val., Al.); əspəɾðə́ɲə (Mall., Ciutadella, Eiv.); aspaɾðénɛ (Sort, Tremp, Ll., Falset, Gandesa, Sueca, Alcoi).
Intens.—a) Augm.: espardenyassa, espardenyarra, espardenyota, espardenyot.—b) Dim.: espardenyeta, espardenyetxa, espardenyel·la, espardenyeua, espardenyiua, espardenyona, espardenyó, espardenyoia, espardenyarrina, espardenyina, espardenyineua, espardenyinoia.
Etim.: derivat de espart.
diccionari català valencià balear, Alcover Moll
Els joves van poder fer el ball de Torrent, malgrat l’amenaça de la pluja, per bé que patien per les espardenyes de veta i pels mocadors. Hom diu que n’hi havia joves que ballaven bé, la jota sobretot, i uns altres havien d’entrenar per anys i anys per treure’n una mica d’estil. Entremig del ball, va arribar al carrer Gascon l’avís que els veïns ens havíem d’espavilar a traure les posts de fusta. Com? És veritat? El regidor encarregat d’això i allò deia que havien d’estalviar la gran despesa que significa preparar els dies de festa major, i la col·laboració del veïnatge és necessària. Uns quants funcionaris, de dins l’ajuntament mateix, el posaven verd i roig, d’incapaç i de pocavergonya, asseguraven: per tenir assessors alliberats no miren pèl a gastar el que calga, no sabem quants en tenen, ni què saben fer, ni els mèrits guanyats, però prous per tenir les famílies peperes alimentades amb diner públic. Una veïna que no es creia que allò no fóra una notícia falsa, ha pujat a l’ajuntament per assegurar-se’n que era veritat, que ens havíem de preparar les eines i els braços per baixar les posts de les parets i deixar-les ordenades en els cantons de carrer corresponents. N’hi ha veïns que s’hi han plantat: jo no pense baixar cap post, que peguen a treballar ells, que prou que viuen de nosaltres. I de no fer res… Un altre veí estava encés, i diu que li’n va dir de verdes i de madures, sense faltar-li el respecte: el regidor va penjar i aleshores la política de l’ajuntament es va convertir en un abús de desconnexió, si no ets dels que llepen i adulen. De nit, unes altres veïns treien les posts, i les deixaven al cap de carrer. Uns altres funcionaris -sempre anònims per evitar-ne represàlies- fan córrer la veu que van desbordats, i els crits i les males pràctiques són una cosa ja de rutina diària: nosaltres, per si les mosques s’havien fet tolerants al flit, hem començat a baixar les posts i amuntegar-les en el cantó corresponent dels números vuitanta-vuit i noranta, en canvi de començar una campanya perquè treguen la cordà d’aquest carrer Gascon i la porten a uns altres carrers voluntaris o al parc de darrere l’escola el camp de túria, ves si allà n’hi ha espai per a tirar coets i no cremar ningú. Uns altres funcionaris asseguren que ells no pensen fer una hora més del compte si no els paguen tantes com els deuen, en hores extres.
Passa la cavalcada de festa major fent l’indi, i els músics de la xaranga canten que volen més alcohol, que volem anar borratxos, ho canten en espanyol perquè l’efecte serà més directe davant la xicalla que els acompanya, és el nivell, sinyors, que no podem demanar més seny sense cultura o estudi, les veïnes de més edat fan rogle assegudes amb aquells cadiretes que són un carro de seguretat, i s’expressen amb ironia, sobre les posts, els coets, i la capacitat d’uns quants polítics que ens governen a colps de fotos, xarxes, i un equip de premsa que els fa el cul gros diguen que diguen. Elles han ordit un berenar de comiat de la festa, i d’agraïment a l’ajut de treure’ls les posts de la casa, sis dies després de viure a les fosques, sense corrent d’aire o possibilitat de pujar i baixar persianes.
Avui us he deixat una petita informació de l’alcover, sobre l’espardenya. De segur que n’hi ha moltes més, de formes diverses, de noms, usos i estils, només per aprendre’n, per continuar l’estudi i avançar en el coneiximent altruista de la festa i la tradició.
“Queia la lluna, sobre les sendes
mentre canten i ballen dotze parelles”
[continuarà]