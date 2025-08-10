Quan la festa se’n burla, dels joves de pa moll (5)

Hem decidit de deixar la festa major a mans dels joves. Tret d’algunes excepcions, que no entomen bé el pas dels anys i repeteixen de festers fins a tres o quatre vegades, la festa és organitzada per una colla de joves d’entre vint i trenta anys, si fa no fa. Tres o quatre anys més tampoc no treu l’etiqueta de joves de coratge a cap colla. Però la meua sogra ho diu sovint, que de gent jove pa moll. I ella ja ho sap perquè ho diu, perquè ho repeteix sovint. En realitat, malgrat que els majorals són una colla de joves amb tota la vida per endavant, no penseu que són els responsables màxims de la festa. Tenen una part de la responsabilitat, naturalment, però no penseu que la principal o la decisòria, de segons quines coses. Per exemple, pel que fa al pla d’actuacions musicals, allà on s’hi dipositen els milers d’euros que determina els plats forts de veus i de música, ací no pinten un rave, els joves festers. I elles tampoc. És l’ajuntament, sinyors, qui decideix el peix i la carn, als escenaris de l’albereda; això és el pp, una majoria de vegades al poble, el grup polític que governa, si fa no fa un ideari ranci ancorat allà pels anys de la televisió en blanc i negre i tota la fila de rates penades que passaven per aquella caixa de la idiotesa franquista. Així que els joves, que hom els suposaria amb tota l’energia mental i física, pel que fa a empènyer, canviar, transformar, pensar i somoure consciències —he agafat l’esmorzar anarquista de durruti— no fan aquest paper que uns quants esperaríem d’unes ànimes en plena facultat, vives, intenses, incansables, amb la capacitat de menjar-se el món o, almenys, de transformar-lo. De cap manera, pobres. No sabem per quina raó, els joves festers que qualsevol foraster pensaria que són el motor de la festa, no fan sinó un paper d’acompanyant, submís a estereotips caducs, de repetir esquemes, d’acotar el cap, de “sí sinyor” que cantava fa cinquanta anys Ovidi, cinquanta anys, ai! Ni canvi, ni transformació, ni empenta, i molt menys encara rebel·lió. Amunt i avall pels carrers, de vegades amb el got de vegades sense, i jugant el mateix partit de festa que fa quant?, vint, quaranta, cinquanta anys?
Però si els models de festa determinen qui som, com som, com és que tant de temps tants centenars de joves com han sigut protagonistes de la festa major, no han sigut capaços de res, de res de res? Home un colp, només un, l’any 1992, els festers van provar de fer un petit pas per a la festa, que hagués significat un gran pas de transformació mental, però les forces polítiques i religioses, van traure el trabuc i els van amenaçar, a ells i a les famílies, o fins i tot les famílies s’agafaven el cap, però què voleu fer?, què us heu pensat? Doncs, hem pensat que som joves, ni més ni menys, així que se suposa que fem allò que hom espera dels joves, energia, coratge, rebel·lió, noves idees… I una merda, idees! Una merda, va dir el rector, i el batlle aleshores, i supose que els homes de la caserna, no ho sé quantes coses tenien preparades, fins i tot un escarni públic… Així que tot allò va frenar-se a l’engròs, amb amenaces, amb pressions que hom esperava passades d’època, perìo la Transició ja ho deveu saber, va ser tan violenta i feixista a tot arreu, també amb la festa, i cinquanta anys després, encara fan moll, els joves, ves si la meua sogra tindrà raó o no.
Dona, sí, fan el que s’espera que facen i avant, allò que no hi ha escrit enlloc de com ha d’ésser la festa, perquè no n’hi ha cap llibre d’estil, ni unes normes que diguen fil per randa tret de banalitats, de detalls que cauen pel pes que suporten, avui això demà allò, i qui dia passa festa empeny… Però elles, les dones, quin paper no els toca de fer, també, quatre dones contra vint o trenta homes, contra o davant o tots a una, tant se val.
[continuarà]