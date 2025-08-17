Quan la festa se’n burla, del Gos i de Sant Roc (8)

El dia de festa major, apunt d’eixir les obreres i els majorals cap al corral, faltava alguna cosa que impedia de complir els horaris, però ningú no endevinava res, que notava què faltava, que no deixava avançar l’eixida del primer dia de festa major. Fotre, què, què falta ara al carrer: hi ha els majorals, la camisa de flors, els mocadors, les obreres vestides, enjoiades, perinfollades, el públic, la família, l’autoritat, ai, però què ens falta, ara? Fotre, algú se n’havia oblidat d’avisar la banda de música. Una de les dues bandes de música que acompanyen la festa, la banda de Bétera hi era, però la banda de Serra, no. L’oblit era voluntari?, inconscient?, fet a posta per estalviar-nos un grapat d’euros, justament les bandes de música havien de pagar el desastre econòmic? Això si no compteu que el sucre moreno extremeny l’havíem pagat a 7.000 euros la cançó, cinc cançons per trenta-cinc mil euros. El desastre es va adobar a correcuita, partint la banda de bétera en dos meitats, però de bombo, o de caixa o de plats només n’hi havia un, així que d’urgència cerquen músics de percussió que puguen tapar el buit, sobretot el buit de la segona obrera, que patia d’una manca de música festiva que acompanyés els trenta-sis graus de calor a l’ombra, i els músics van a ple sol les sis hores de recorregut, sis hores sinyors, en canvi de no cobrar sinó un esmorzar i unes ampolles d’aigua… però l’organització municipal anava així, de nyap en nyap, les oberres havien de cercar-se tractor per portar l’alfàbega del carrer, perquè la brigada no faria ni una hora més, i la banda de serra s’esperava que algú els avisés si havien de baixar a peu a bétera, des de la serra, encara sort de la festa que els esperava a la porta de l’església, els amics de Tres ban fall, que no n’eren tres sinó deu, feien una festassa de música popular allà que ningú no recordava, perquè mai ningú no els havia convidat ni pensava que allò podia lluir d’aquella manera: la nit del quinze el foc corria pel poble lliure sense control i les façanes es van vestir després d’un infern de carbó i pòlvora, ratllat, brut, fosc, parets, finestres, portes, carrers, ningú no vol organitzar aquest desastre, de passar-nos cinc dies protegint-nos perquè després el resultat siga un poble brut, i no saben qui se’n farà càrrec ara del despropòsit, d’adobar la desinversió provocada per no regular una part de la festa que continua a la dula, com la política o la cultura o la llengua… Les posts de fusta que cobreixen algunes cases són encara allà, plantades, perquè els veïns puguen ofegar-se sense aire, ni vent ni força ni edat per traure-les: n’hi ha qui diu que exagerem, però són qui després no trobes quan cal, per ajudar a moure poals, espolsadors, fregalls, graneres, pintura… sort de les cases d’assegurança, no?
Quan alguns cremats es van acostar a la posta on hi havia l’ambulància, es van trobar que no n’hi havia ningú que els curés, així que van passar pel centre de salut, però el centre de salut avisava que la cura tenia un cost que cobraria als ferits, i aquests no s’ho creien, que pogués passar això… així que preferien de tornar a casa sense pagar ni ser curats, perquè els diners eren pels coets però no per a la salut; ben enjorn passaven les màquines agranadores, que omplien de pols els carrers, baixava la cantà, el retaule, amb els músics i els cantadors, aleshores el termòmetre marcava els trenta-vuit graus, però la festa sembla que obligava a cantar als festers a migdia i més enllà, malgrat que l’infern climàtic que patíem no ajudava a viure el cant d’estil amb gaire goig, amb aquelles condicions. Després de Sant Roc, farem el Gos, el tercer dia gran de festa, malgrat que la temperatura no ajuda a eixir al carrer, avui que n’hi haurà més coets, més foc, més fum i ratlles i inferns de carbó… encara sort dels melons de tot l’any que vam comprar a albuixec, del ball de plaça, dels músics de Tres fan ball, de les menges de festa, esmorzar-dinar-sopar, de les figues d’agost, de la festa al carrer de cada obrera, de la participació popular, de les alfàbegues repartides pel poble, de les nits que encara es fan una mica suportables, dels homes que demà, suposem que sí, vindran a traure posts i fustes perquè l’aire puga córrer també per dins les cases…
[continuarà]