Quan la festa se’n burla, de simulacions o còpies (4)

“Qui vulga saber que és una festa, que vinga a la plaça”, anunciava una de les veus principals de la rondalla la Comarcal, en l’últim folkestiu a Bétera, però jo em demane com és, que no són convidats també per la festa major d’agost, allà a l’albereda, per fer ballar el poble amb una música pròpia acompanyats d’un miler de balladors convidats d’arreu del país. Com és que són incapaços d’organitzar-ho, els festers tot plegat, perquè el cost és baix tan baix com no us pugueu desgastar en cigarrets i misteres, sobretot comparat amb allò que llançaran amb els contractes rancis d’enguany… Tant se val, si badem com si peguem en pedra! Els dies de festa major corren els camions agranadors, les arruixadores mecàniques, una gernació d’homes i dones vestits de groc i de verd per deixar els carrers nets, en canvi de deixar passar els camions formigonera, els camions grava, els camions de ciment, els camions d’arenisca, un centenar de viatges de pesos pesants pel mig del poble entre polsegueres i runa i ruïna, fins al camí de Llíria on treballa una de les plantes industrials més contaminants del terme de manera il·legal amb la complicitat de l’ajuntament que, de festa major sembla que tot l’any sencer, fa la vista grossa perquè l’atemptat al medi ambient no siga gratuït ni inofensiu. Pols ets i en pols tornaràs, i els camions passen lliures, convidats al crim, al trànsit sense permisos ni papers ni autorització industrial, que allò no és polígon, ni aplec de fàbriques, sinó un cau d’aprofitats per embrutar-nos la festa anual de viure. Tant se val el camp, els tarongers, l’ullal, el parc del jonqueral, tant se val merda com pixum, perquè ningú no en fa cas de l’empastre ni n’hi ha responsables en política que posen la cara davant els crims, i l’exemple és prou gros i prou proper, el patim els valencians amb el president de la generalitat… Però què diu la batlle? No diu res? Quan la festa major del poble va bescanviar el Sant Roc per una maedéu, només podíem encomanar-nos al Gos, perquè tothom quedés content i ningú més no prengués mal: però la festa major, cap festa de fet, que no amague què passa al món ara mateix, ací a prop i lluny a una dues o tres hores de vol.
Avui nosaltres a casa, a l’ateneu, per despartir el pla municipal contra els grups de música valencians —un nou d’agost que Nagasaki commemora els vuitanta anys de la desfeta nuclear—, hem convidat Toni de l’Hostal i un dj que sembla que punxarà tot de cançons en català, música per ballar i deixar anar la pena durant unes hores de festa.
[continuarà]