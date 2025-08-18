Quan la festa se’n burla, de l’organització bàsica (9)

MACIP, -IPA m. i f.
|| 1. Servent; persona que és al servei d’un altre.
|| 2. Aprenent d’un ofici; Tot macip de sastre o de pellicer que vulla esser de la dita confraria, doc. a. 1387 (ibid. 287). Que negun flaquer o forner no gos sostraure mosso ne masip que ab altre estigue, doc. a. 1476 (BSAL, vii, 282).
|| 3. Bastaix, home que es dedica a transportar càrrega a l’esquena o a braços (Barc., segles XVI-XVIII).
|| 4. Encarregat d’organitzar i dirigir una festa de poble, i especialment la festa major (Costa de Llevant). Els macips van a cercar les balladores que han de prendre part en les danses, i porten almorratxes amb què ruixen d’aigua d’olor els assistents.
|| 5. ant. Xicot o jove en general; cast. joven, mancebo. Quan om és macip penssa així com macip e sab així com macip; et emperò quan és feit hom, lex aqueles coses que són de macip, Hom. Org. 2 vo. Un foll macip d’aquella ciutat on la dona estava, faya tot quant podia que peccàs ab aquella dona, Llull Sta. Mar. 41. Que negun hom no ocia negun infant jove o macip, doc. a. 1337 (Priv. Ordin. Valls Pir. 231).
Macip (escrit també Massip): llin. existent a Barc., La Junquera, Cardedeu, Granollers, Vilan. i G., Ulldemolins, Alforja, Savellà, Borges del Camp, Maspujols, Tortosa, Alcanar, Benicarló, Salzedella, València, Xàtiva, Mallorca, etc.
Etim.: del llatí mancĭpĭu ‘esclau’, o potser d’una forma de genitiu mancipi (homo mancipi) com opina Coromines.
Sort que ja hem passat la festa major, malgrat que n’hi ha que diran que encara queda corda i metxa fins al 22, que és ja vuitava, però allò principal ja ha finit, en acabar-se la coetà del Gos anit a la nova plaça d’aquest nom tan valencià, coetà, en canvi del vell topònim Lluïs Reig. Tampoc no sabem si aquest reig era l’actor estranger, l’activista republicà o un bisbe aparegut amb un globus aeri que baixava del cel amb zepelí. He pujat a l’ajuntament a demanar quan ens traurien les posts protectores de la façana, però el saló d’entrada era ple, sobretot de dos grups amb objectius ben diferents: els uns volien empadronar-se al poble, durant l’hora i escaig que m’he estat allà, he comprovat quanta gent vol venir a viure a Béetera i ser empadronada –cap no parlava la llengua de casa,ai, i l’altre grup, també molt nombrós venia per registrar-hi una queixa formal pels efectes dels coets, alguns d’una consideració greu i molt greu: el jove que seia al meu costat havia perdut el cotxe, de dins de casa, perquè els bombers no havien pogut salvar-li’l, que havia quedat completament cremada la porta i part del garatge, ara inservibles. Els veïns arribaven amb fotografies i escrits de casa, n’hi havia una dona que explicava que cada any pagava la seua façana la diversió d’un veí que s’escarrassava a deixar-li-la pintada al carbó. Alguns carrers i placetes el poble han quedat com autèntiques mines de pòlvora, ennegrides per dies i setmanes, parets, portes, carrers, voreres, la imatge de la desfeta sembla un premi plàstic i estètic a l’escuraximeneies, per uns quants (ir)responsables que han desaparegut completament en fer-se de dia el setze: en canvi, tres dies després, n’hi ha dones que freguen, passen draps mullats, vinagre, lleixiu, que volen traure com era el carrer abans del foc. Una altra dona es queixava al saló d’entrada de l’ajuntament, que enguany havia arribat un ajut de quatre-cents euros de la desfeta de la seua casa de fa un parell d’anys; la resposta com en tantes altres qüestions arriba amb retard, i la quantitat de diners que li havien pagat no li arribava ni per pintar el 20% dels desperfectes, no diem la façana com era en un principi. Am retard també arribaran els homes que han de desmuntar les posts protectores del carrer de la cordà, així que les cases continuen ara mateix tancades, tres i cinc dies després, sense poder respirar, ni finestres, ni portes, ni cap ventilació, si vius en la planta baixa, a quaranta graus cinc dies seguits, però segons els polítics del pp, ens queixem perquè volem, perquè no som del poble, perquè no ens estimem la festa, ni la tradició, ni la cultura ni la música… potser per això, aquests passarells tan populars com ineficaços no han contractat ni un sol músic valencià, sabeu?, ni un de sol, ells que s’estimen tant el poble i allò més valencià, en canvi de posar a la plaça de l’abeurador el nom de la coetà del Gos, ai, per un forat o un altre Sant Roc havia de tenir l’amic allà a tocar de la placeta.
Acabava el dia dèsset, pels volts de tres quarts d’onze eixien majorals i obreres amb el caixó buit al coll per entremig d’un passadís humà que els agraïa el valor i l’entusiasme de ser en aquella gàbia de ferro enmig del foc, el moment era de goig molt lluït, i els joves, autèntics macips encarregats de la festa major, venien d’una guerra lúdica i festiva, res a veure amb allò de Palestina i els assassins d’Israel, que encomanava l’ànim final de la festa… Els macips, si no troben cap empresa que se n’encarregue de traure’ns la fusta de les façanes, podrien passar per aquells joves esforçats encarregats de les feines més dures, les posts protectores, joves, també són part de la festa.
Hom passa a peu pels carrers del poble, amunt i avall, després del setze, i observa què ha passat: hom s’encomanaria a cercar una solució definitiva: la gent gran no pot quedar lligada durant dies i dies als efectes del coet, n’hi ha espais del poble que són un cul de sac de carbó i pòlvora, així que ja podeu córrer a portar el foc i els coets a un espai que no ens obligue a viure amb l’ai durant dies i dies amb els desperfectes de cada any, amb la despesa econòmica ni amb l’obligació de patir les conseqüències de tot plegat. Si juguem a fer d’irresponsables prendrem mal, com ja passa amb tanta gent que paga la manca de seny i de política no-democràtica.
Potser que siga el principi del final, però el pp local no s’atreveix a fer una passa endavant, perquè significaria seny i coratge, en canvi de posar fre al vandalisme de tot li val sempre que no cremen allò meu: no vol dir eliminar ni el coet ni la disbauxa, sinó posar ordre i eliminar el risc, evitar de fer el ruc i de prendre mal, de ser i participar de la festa però tothom, no només uns quants… Un exemple: dels sis-cents que volien entrar a la cordà del carrer Gascó, d’aquests centenars d’homenots, quants passen el setze o el dèsset a rentar, agranar, reparar i ajudar a deixar el carrer com era? Ara, si es pretén de tenir un poble brut, merdós, enrunat, de marrans i porcs, doncs el millor és seguir sense fer política, sinó amiguisme i abús.
[continuarà]
última hora***
[continuarà]