Quan la festa se’n burla, de la cultura popular (6)

«La solsida del somni il·lustrat ha obert un enorme esvoranc on guanya terreny la pulsació autoritària.» Josep Vicent Frechina, Caramella Núm. 50
El número cinquanta de Caramella, la revista de música i cultura popular, fa un profund anàlisi sobre l’efecte de neoliberalisme en la cultura popular. I això, us direu, quina cosa té a veure amb la festa major de bétera? En el nostre cas particular, el cas valencià per exemple, ens pega de ple, a la línia de flotació. Als fonaments. Oimés, el resultat és que l’ajuntament ha desestimat de contractar cap músic o grup que parle valencià, en canvi de deixar tots els diners del pressupost en una sola llengua, que no és la llengua dels valencians, ací, els neofranquistes no s’equivoquen. Així que si el neoliberalisme ataca a l’engrós l’etnodiversitat –la diversitat de la cultura popular dels valencins és riquíssima, però als polñitics espanyols del pp els la bufa si rica, si pobra si orfa…—, l’etnodiversitat cultural i lingüística, com a poc. Però també ataca el teixit empresarial valencià de grups i de músics, d’empreses de casa, de representants, de discogràfiques independents, de tècnics, muntadors de llum i sonorització, naturalment. Dins el mateix número de la revista, Gil-Manuel Hernàndez escriurà que la invasió neoliberal en la festa popular potenciarà els valors menys democràtics, i els que emanen de la tradició: en el context de la festa popular, la comercialització, l’estandarització i l’espectacularització augmentaran, la qual cosa provocarà la seua conversió en un producte de mercat, que evitarà en definitiva l’expressió festiva pròpia. Encara sort que a Bétera conservem el ball de plaça, les dansetes de Bétera a través del grup l’Aljama, que enguany aplegarà 160 balladors la nit del catorze, la pilota (!) malgrat que el trinquet promés encara no és ni realitat ni ficció, el ball de Torrent que aplegarà els joves festers a aprendre de ballar a la manera tradicional, la cantà i el retaule, per bé que de versos tòpics i sense gaire brillantor, la música de banda, que van decidir que havien de cantar a dos cantants antivalencians confessos… No acabem de ser, per més que volguem treure el nas a respirar, com si un martell ens pegués al cap els colps necessaris per morir-nos si no renunciem a la identitat.
En un altre dels articles de la mateixa revista, Josep Fornés explica que «som en temps de festes sostenibles (jo afegiria que és una postura publicitària i avant) de gots reutilitzables, som en temps de lluites placebo, que obliden els conflictes reals per entretenir-nos, som en època de poc compromís i excés de mòbil, som en temps de por a la dissidència, por a la discrepància i por a la crítica.» Ell ho acaba d’una altra manera, jo diré que l’amenaça som nosaltres mateix, els joves sobretot, que són l’amenaça però són l’esperança, si n’hi ha encara, de cap esperança possible de canviar la festa, de somoure la consciència festiva a curt termini… A llarg termini, ja n’hi ha llista de festers apuntats més enllà del 2040…
Aleshores, a vint o trenta anys, el 20250 per exemple, què en quedarà de la festa popular, com ens haurà rosegat el neoliberalisme, on apuntarà musicalment la despesa milionària, els diners públics que l’ajuntament destinarà a pagar als cantants estrangers per comptes de contractar gent de ca nostra, o potser no quedarà viu cap música valencià o català o mallorquí que vulga venir a salvar-nos de la substitució d’identitat que patim?
per subscriure’s a la revista Caramella redaccio@revistacaramella.cat o per whatsapp a 648459275
[continuarà]