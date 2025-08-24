Quan la festa se’n burla, de la bellesa o l’avorriment (i14)

«En la festa, com en l’estudi, cal una bona dosi de bellesa i un pessic d’avorriment.» ànònim, màximes del s.XVIII
Com en tantes coses de la vida de cada dia, ens fan por els canvis, fins i tot els més petits, perquè comporten reflexió, rebel·lió i decepció, si has d’acceptar que alguna cosa no rutllava, pero que era millor així, la comoditat, el mal menor que somoure res, perquè has hagut de menester introduir els canvis ara decidits, t’has d’enfrontar a la fatalitat.
La torbació dels primers moments del canvi es tornarà més endavant, amb els anys, una riota i un gest d’ironia en pensar que els canvis introduïts ara seran com costums i hàbits de tota la vida, com si haguessin sigut així per segles i segles fins i tot abans de pensar-los. No vivim un temps present gaire líric, ni just ni ricot pel que fa a idees de progrés, d’avançar gaire en comportament moral, així que lluny del segle XVIII i d’aquelles llums i idees brillants, caldrà un sobreesforç entre els joves si volen conduir la festa major i elevar-la al goig col·lectiu que els dies més lúdics de l’any representen.
De primer caldria pensar, ara mateix un exercici extremadament complex, si hom observa el pèndol social i polític que vivim de reducció de llibertats, opressió o totalitarisme legal i judic¡al contra la justícia mateix. Pensar una festa que no atempte mai contra la bellesa —això implicarà eliminar coentor, i sobretot banalitat—, ha d’eliminar d’un colp la vulgaritat fins i tot en els moments extrems de la inconsciència festiva. Les idees noves, sense desestimar-ne cap fins que no n’apleguem cent o cinc-centes, faran per destriar un pla, que de bon principi tindrà tants detractors com no vulgueu comptar: treure’ns de la mandra, el cofoïsme, el confort i el si jo ho vull mai no ha sigut fàcil… Una altra batalla que caldrà regular, i atendre amb el coratge de les idees.
«La bellesa només agrada per un dia, si la bellesa no és útil.» marquès de Saint-Lambert (1769)
Exercici1. En una llibreta de ratlles o quadrets o completament en blanc, feu dues columnes amb una ratlla vertical, i escriviu bellesa i lletjor, a sota comenceu per destriar què de la festa d’ara mateix cau en una de les columnes i què en l’altra. Feu l’exercici diverses vegades i en diversos moments del dia, cerqueu el consens d’amics i família, canvieu, reviseu, i després de diversos intents, en una pàgina nova, conserveu només allò que hom diria que és d’una bellesa inqüestionable: compareu el que heu decidir amb un quadre de Miró o Picassó, amb una música de Vivaldi, un paisatge de Van Gogh o un poema d’Estellés, poseu els exemples que vulgueu però si la comparació de la bellesa de totes dues coses no us sembla adient, potser que haureu de fer un o dos o més canvis a les vostres columnes de la llibreta, fins que la tria final no siga incompatible amb les vostres anotacions finals.
De segur que us han quedat més coses que no pensem, en la columna de la bellesa, i encara molt d’espai per pensar idees noves, que no vulguen afegir vulgaritat ni brutor ni aquell individualisme egoista de la festa. Temps per endavant i una colla de caps amb cervell sempre ajudaran a reinventar una festa col·lectiva que tinga en compte el moment que vivim, el món i qui som, sobretot qui som, si no volem ser substituïts —què us penseu que pretén el pp quan contracta assucar moreno?
«És el poble qui conforma el gènere humà; allò que no és poble és tan poca cosa que no paga la pena tenir-ho en compte.» JJ Rousseau (1762)
En la mateixa pàgina on he copiat la màxima de Rousseau, n’hi ha una altra de boníssima molt brillant, ara de Voltaire: «la política té la seua font en la perversitat més que en la grandesa de l’esperit humà.» (1883) S’adiu perfectament al moment present nostre, local i global, perquè la política que patim és feta de perversitat, ordida per aprofitats i incapaços que de primer desestimen la grandesa del poble (!) en canvi de planificar polítiques que promouen la desigualtat, la pobresa i la mancança total d’actuar pel bé comú. En la festa major, en general, i en la nostra en particular, tot això es produeix de manera multiplicada, que hom pensaria ‘però on caram hauran estudiat aquests, com és que ningú els ha triat a compte de beneficiar quins esperits tan idiotes.’
Una part important de l’ideari de la festa major és a mans del govern local, esclau també del govern de torn de valència, esclau d’una dreta pudenta, antivalenciana i corrupta fins al moll. Així que no podem esperar gaires miracles, en el tomb que hauria de pensar-se per la festa, si no és que els joves macips o majorals voldrien agafar el bou per les banyes i decidir de guiar-nos amb intel·ligència… Ara, ni l’una cosa ni l’altra serà senzilla, ni voluntària, ni exempta d’una batalla pel discurs i el debat que portarà les passions més profundes de cadascú…
El confort i el conformisme col·lectiu tenen una avinguda sencera per caminar amples i ferms. Però la rebel·lió és també en poder dels joves, si no es deixen arrossegar per la tendència idiota de la dreta més recalcitrant: això és, pregunteu-vos si ens agrada de tenir el camp malmés, els camins fets un formatge de forats, el poble més runós de la comarca, els serveis més deficitaris, les brigades a mans d’incapaços i aprofitats…però fins a quan voleu viure en un poble de segona, joves?
Cal decidir-nos, evidentment.
«Digues-me, qui t’ha donat el sobirà domini d’oprimir el meu sexe?» Olympe de Gouges (1791)
Sobre el paper dels homes, majorals, i les dones, obreres, cap moviment feminista local o comarcal no ha dit ni escrit gairebé res. Així que, tret d’algunes converses afortunades o intenses, no n’hi ha sobre el paper res que examine el paper d’elles, sobretot, encara cinquanta anys després. Cinquanta, seixanta o setanta. Només l’any 1992 una colla de joves més progressista i valenta va voler actualitzar la festa i el paper d’homes i dones dins d’ella. Impossible. L’amenaça personal i col·lectiva contra la colla va ser d’una violència no vista, malgrat que hom pensava que ja érem en democràcia i podíem esperar-nos detalls més feliços -ja hem dit que la justícia espanyola no és justa, i si ho fora, l’herència franquista trauria el cristo gros de l’amenaça. Ho deixaré ací, i que els moviments de dones determinen res de nou o no, entre obreres i majorals. Uns altres pobles sí que han sigut capaços dels canvis.
-Mentrestant ens esperem, sobre la bellesa i l’avorriment, els canvis de la festa major només seran ficció o literatura.
*Les màximes o pensaments han sigut extrets del llibre de Martí Domínguez La llum de les llums, angle editorial