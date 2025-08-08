Quan la festa se’n burla, cinquanta anys o més! (3)

Ja he dit que som a tocar de la festa major de Bétera. Deu dies seguits de córrer l’andola els joves i els vells, si encara conserven l’esperit jove. Fa uns anys que aquest calendari festiu ha agafat la desmesura, una distància ben valenciana per exagerar allò que vivim. Bons som per a fer munt0ns i engreixar la quantitat fins i tot de les coses petites. Però la força se’n va tota sola amb les paraules i la tensió arterial amaina en trobar-nos la realitat de cada dia. Del 12 al 22 d’agost són uns quants dies per acabar farts i farcits del beure, del menjar, de no dormir gaire, de descansar a penes, de defugir de la feina, d’oblidar-nos del món i dels forats que ara mateix trauen sang i fetge a l’aigüera. Els festers començaran l’onze, amb un viatge pantagruèlic a l’albufera per equilibrar de vi i bones menges allò que viuran durant tants dies. La resta ja vindrà rodat, a peu la majoria de vegades, rodant pel poble i passejant les quatre mortals triades cada any per embellir-los tanta disbauxa. Demà, que la banda de música farà el concert de la festa al barri de dalt, tres dies abans no comence oficialment res, ja avancem un programa doble: els músics joves passaven ara mateix queixosos, fer-los assajar a les deu de la nit, fer-los sopar enjorn si és estiu, que la cosa no rutllarà bé, perquè hauran de tocar a l’aire lliure, a la part alta del poble, on si bufarà el vent, el so no acabarà de sentir-se còmode ni delitós. Però la banda haurà fet la feina i tindrà per endavant la llibertat sencera del calendari, fins el dia quinze, que acompanyaran una rodà magnànima, com cada any passa. Ací els músics sí que ho passen de primera, potser més que ningú, malgrat tanta feina com fan. L’ateneu també farà programa doble, demà, em convidar els veïns a gaudir de la vespra: concert abans de sopar, amb Toni de l’Hostal, i concert després fins que el cos en diga prou, amb un DJ que punxa música en català. Ja déiem que els valencians exagerem qualsevol mesura. Després, qualsevol dels concerts contractats per l’ajuntament ens retornarà al passat més ranci, del sucre moreno i del flamenc i d’orquestres tòpiques que fan lloes a músics vells o morts: sembla que ara és moda fer passar gat per llebre… No cerqueu cap grup valencià, ni retirat ni en actiu, perquè això no entra en els plans d’un ajuntament que destria com qualsevol dels ajuntaments del país: fa cinquanta anys o més que parim, paguem i aguantem festes antivalencianes, de nord a sud. Ningú no respecta ni el 50% que és llei. De cap manera. Ningú. Ells són pp o psoe, i les festes han de passar per espanyoles, que és una mena de caguerà de vaca però d’animals de ponent, res a vore amb les vaques morla-holstein. Sí, els ajuntaments contracten tot de carcamals o grups en contra de la llengua a posta i amb voluntat de matar-mos qui som i què som.
I anem fent, de la festa una festeta que ells tradueixen per un altre muntó. I els joves no es queixen perquè són de festa, i encara si els passa per l’engonal parlaran només en espanyol, perquè ningú no els puga descobrir que són de poble, com el poeta estellés, que estava ben orgullós de ser-ho, de reivindicar-ho, de viure una festa que ací no hem conegut mai, per culpa d’un sac d’inútils que no en saben més ni han estudiat prou.
[continuarà]