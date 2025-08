Quan la festa es burla dels valencians

Torna la festa a bétera. Torna cada any, cada mes d’agost que viu la festa major. Com més va, la cosa es fa més llarga, i un sopar en convida a un altre, que molts dies abans que no ho era, tot el poble sembla que fa festa dies i nits abans de la festa. Fa uns anys que l’Ateneu va advertir-nos amb un concert la vespra, però això ja no és l’1, ni el 3, ni el 8, era l’onze d’agost, la vespra del dia inaugural. Enguany, l’ajuntament ja ha anunciat el programa de festes, uns quants mitjans locals en parlen, n’hi ha un quadern-revista, sembla que tothom ja coneixia el què i el contingut: els festers o majorals, les festeres dites obreres, la batlle, el regidor de festa, tothom ja devia tenir el seu propi criteri festívol amb un programa tan antivalencià com vulgueu pensar. Amb tota la idea, o la mala idea, sinyors. En uns dies serem de festa major al poble, en el quart de segle just del 2025. Hem arribat fins ací, doncs, perquè ningú no ha posat remei al drama: ni els joves, ni els polítics, ni el barracot, ni els festers ni ningú. L’objectiu aconseguit, han de pensar tots plegats, d’haver eliminat qualsevol rastre valencià en les contractacions musicals. Deu dies de festa major i ni un sol grup de música del país. Sí, bé, fem aquelles coses típiques tan de la terra, el ball de plaça, el cant d’estil, les paelles, el foc, però a l’hora de gastar els milers, cap grup de música valencià, no siga que ens agafe de demanar la independència. Que és sens dubte l’única eixida digna a aquesta burla que patim cada any. No penseu que passa només amb els músics, passa també amb els productes del camp, els aliments, o fins i tot els ventiladors d’estiu… A bétera no en trobes cap fet al país, cap ni un. N’hi ha de múrcia i de toledo, però cap de valencià, i ves que al polígon de paterna n’hi ha una de les empreses de ventilació més importants del món. Ves que pots trobar que l’orxata de consum és feta a granada, els formatges són de castella, els adobs per al camp són a madrit, quan no venen directament d’israel, després de matar uns quants xiquets palestins. Més de cent productes bàsics dels supermercats són forasters, com si nosaltres no férem productes bons i de qualitat… L’autoodi contra els valencians és un esport com més va més estés.

El programa de festes d’un poble també és una clau de qui som, ens defineix un perfil o una manera de veure el món, fins i tot el programa apunta qui volem ser. N’hi ha hagut anys que encara teníem la sort de gaudir d’un grup, d’un músic, d’una veu pròpia, enguany ni un ni mig ni cap. I no serà perquè escola valenciana (la majoria de majorals han crescut ací dins) no lliura mostres de grups i de festivals de qualitat on poder triar… Així que no ens demanem si l’afer serà una burla o un refredat d’estiu. No. És una pla conscient de voler eliminar-nos també per la festa. La llengua, l’escola, la cultura, la festa, amb els diners públics que paguem tots, els valencians doblement, tindrem unes actuacions musicals dellà de ponent, però de ponent, ves si ho sabem bé… Per una festa que ens fa el buit, que ens voldria al marge, invisibles i inexistents. Ara, sí, bétera és un poble coeter, només faltaria.

[continuarà]