Per celebrar Jaume I un ruc de Bétera penja l’estanquera del balcó municipal

Ara s’ou el castell de focs que arriba del castell de Bétera. El poble celebra la festa i commemora la conquesta del rei Jaume I. Malgrat que ha fet 750 anys de la seua mort, pocs han celebrat la mort o el natalici del rei que, hom suposa, va començar el naiximent del país valencià crestià. Els focs ho festegen a Bétera.
Segons que explica el llibre dels Fets, mentre el gros de l’exèrcit era al Puig, i potser que ja hagués conquerit Paterna, li van arribar missatges d’unes altres aljames i viles veïnes, entre més la de Bétera i Bofilla, que es rendien al rei nou, Jaume I: a més, sense lliurar batalla ni plet ni cap altre romanç. Vaja, que això de Bétera va ser una capitulació en tota regla sense matar cap home o dona: rendició sense condicions. Tot i que de manera molt breu, els veïns de Bétera senten un orgull especial de ser al llibre principal de la conquesta.
El poble se sent història, part de la història del naixement del regne, i entre més detalls, fa uns quants anys que els festers de la part alta del poble, fallers incombustibles, li van ordir un gegant, en Jaume, i una geganta, na Violant. Cada any, al costat d’uns altres gegants que representen els moros —no sé si el rei moro Al-Azraq, desfilen pels carrers del poble amb cerimònia acompanyats de tabals i dolçaines, focs i músiques festívoles.
Avui en la mateixa processó, feien passar uns joves una senyera amb blau, que res no tenia a vore amb la història, ni amb les banderes i símbols del rei Jaume i els seus exèrcits, ni amb els Furs que deixaria ni amb tot allò que significaria per a la història dels valencians aquella data.
Això de la senyera amb blau va ser una altra capitulació dels valencians, aquesta vegada amb sang i foc de l’extrema dreta, que va ordir una autèntica batalla contra els drets dels valencians de ser algú en el panorama internacional i local.
Però ves que el ruc municipal, amb la mala llet i la mala fel dels espanyols, per escarnir la data del 9 d’octubre, o per recordar-nos altres rendicions, ha penjat aquella estanquera al balcó, contra els valencians i la seua identitat. La mateixa impunitat amb la qual falsegen la història, talment com la corrompen —en són mestres i deixebles— amaguen qui som, en canvi de lluir que ens tenen agafats dominats per dret militar i religiós, contra qualsevol deler de llibertat o independència.
Fins i tot el mateix 9 d’octubre són capaços de falsejar la història i embrutar la nostra memòria.